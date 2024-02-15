Corolla é o carro mais vendido no ES para PCD em plataforma on-line

Já na plataforma Carflip, que oferece aluguel de carros por assinatura, a marca que domina essa modalidade é a Fiat. Segundo dados da startup, o Mobi é o mais buscado, sendo escolhido por 33%, seguido pelo Argo (12%) e em terceiro aparece o Volkswagen Gol (5%). O Uno também aparece, em quarto lugar, com 4% das locações. Isso acontece porque a empresa tem uma rede que abrange concessionárias e lojas multimarcas parceiras, o que possibilita escolher qualquer modelo de qualquer ano, entre seminovos e zero quilômetro. Por ano de fabricação, os modelos 2021 lideram a procura (22%), enquanto os mais recentes, de 2023, foram escolhidos por 21%.