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Corolla é o carro mais vendido no ES para PCD em plataforma on-line

Modelo da Toyota sai na frente entre os carros mais buscados e recomendados para essa modalidade de venda, segundo levantamento da OLX

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 17:54

Públicado em 

15 fev 2024 às 17:54
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Fiat Strada é o veículo mais vendido no início do ano no ES
O Toyota Corolla também ocupa a primeira posição nacional entre os mais vendidos para PCD na plataforma Crédito: Toyota/Divulgação
Um levantamento exclusivo feito para a nossa coluna pela OLX, plataforma de compra e venda on-line de veículos, mostrou que o Toyota Corolla foi o modelo mais vendido para pessoas com deficiência (PCD) em 2023. Segundo a pesquisa, o sedã médio tem 32% das vendas (acima da média nacional), quase o dobro do segundo lugar, o Honda Civic, com 18%, seguido do Renault Duster, com 6,5% das comercializações.
No mercado nacional, os dois modelos japoneses seguem a dobradinha: Corolla com 21% das vendas, Civic com 19% e Renegade com 7,7% das comercializações. Esse mesmo estudo apontou que, nacionalmente, o Citroën C4 Cactus é o carro que teve a maior variação positiva em vendas no comparativo com 2022, com aumento de 102%. Em segundo está o Volkswagen Nivus, com 36,7% de crescimento, quase colado ao Toyota Yaris, com 36,5%.
O levantamento avaliou os carros mais indicados para PCD, de acordo com a Pesquisa da Associação Brasileira das Indústrias e Revendedores de Produtos e Serviços para Pessoas com Deficiência (Abridef), divulgada em 2022. 

Fiat lidera assinatura de carros

Já na plataforma Carflip, que oferece aluguel de carros por assinatura, a marca que domina essa modalidade é a Fiat. Segundo dados da startup, o Mobi é o mais buscado, sendo escolhido por 33%, seguido pelo Argo (12%) e em terceiro aparece o Volkswagen Gol (5%). O Uno também aparece, em quarto lugar, com 4% das locações. Isso acontece porque a empresa tem uma rede que abrange concessionárias e lojas multimarcas parceiras, o que possibilita escolher qualquer modelo de qualquer ano, entre seminovos e zero quilômetro. Por ano de fabricação, os modelos 2021 lideram a procura (22%), enquanto os mais recentes, de 2023, foram escolhidos por 21%.

Empresa turca quer fazer frente às chinesas

Togg T10X
O SUV T10X é uma das apostas da Togg para o mercado europeu Crédito: Togg/Divulgação
A startup de mobilidade elétrica Togg, nascida na Turquia, apresentou na CES deste ano, a maior feira de eletrônicos e consumo, o sedã eletrificado T10F, provocando interesse pelo modelo e tecnologia embarcada. Agora, a empresa se prepara para começar as vendas do SUV T10X na Alemanha ainda este ano.
Também está nos planos da startup chegar aos mercados da França, Itália, Países Baixos e Suécia, totalizando 1 milhão de veículos rodando pela Europa até 2032, segundo o seu CEO Gurcan Karakas, em entrevista para o site Automotive News. A Togg tem sido vista no continente de lá como uma frente “local” ante os modelos chineses, que têm feito uma investida agressiva nos mercados por onde tem chegado.

Stellantis vai aumentar produção de motores eletrificados

A Stellantis N.V. anunciou que irá aumentar a sua capacidade de produção de módulos de propulsão elétrica (EDMs) com o incremento da produção na sua planta localizada na Hungria, com início previsto para o final de 2026. Além disso, a empresa aproveitou as unidades de Tremery-Metz, na França, e Kokomo, nos EUA, para produção de EDMs. E o complexo Mirafiori na Itália está aumentando a produção de transmissões eletrificadas de dupla embreagem (eDCTs) de nova geração em 2024 para veículos híbridos e híbridos plug-in do conglomerado.

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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