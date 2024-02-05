Virtus conversível? Volkswagen mostra versão feita para visita de Lula a fábrica

A Volkswagen divulgou um modelo um tanto inédito e curioso, nesta segunda-feira (5): uma versão cabriolet do Virtus, sedã compacto da marca, que foi “trazida à vida” em decorrência da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última semana, à fábrica em São Bernardo do Campo (SP), quando a montadora anunciou seu novo ciclo de investimentos no Brasil
, que inclui uma nova picape e uma plataforma híbrida.
O modelo, na cor Azul Biscay, reúne atributos que o tornam único, reforços na carroceria, aumento do assoalho e modificações de sistemas eletrônicos, além de ter características das versões topo de linha Highline e Exclusive. Ele traz motor 250 TSI atrelado a um câmbio de 6 marchas, rodas de 18 polegadas com acabamento escurecido e interior com bancos, painel e apliques de porta em preto.
Apesar de terem “saído de moda”, os modelos conversíveis ainda têm seu espaço no coração de muitos apreciadores de carros esportivos, mas, infelizmente, esta será uma edição única e já tem destino certo: o acervo da Garagem VW.
Lá, ele ficará ao lado de outros veículos especiais e protótipos, como o projeto BY e o VEMP, que nunca chegaram às ruas, além de Polo Sedan e Fox conversíveis, que também estão no espaço.
Esta não é a primeira vez que a Volkswagen desenvolve um carro-conceito para uma visita presidencial em sua fábrica. Segundo a marca, foram construídos um Fusca, em 1959 e em 1993, um Polo Sedan, em 2003, e o Fox, em 2005.
E por falar em investimentos, a Peugeot também fez o seu anúncio, na última semana, de dois novos modelos e sua investida na eletrificação. No seu “e-Lion Day”, a montadora adiantou uma gama completa de veículos elétricos: e-208, e-2008, e-308, e-308 SW, e-3008, e-Rifter, e-Traveller, e-Partner, e-Expert, e-Boxer. Serão adicionados, ainda, os novos e-408 e o e-5008.
A marca ainda falou sobre a chegada do ChatGPT em todos os seus modelos, inicialmente, em cinco mercados piloto antes de uma implantação mais ampla, a partir do segundo semestre, na Europa. Sobre os novos modelos e a nova tecnologia chegarem ao Brasil, não houve divulgação.
Outro anúncio foi o negócio de economia circular, com o objetivo de aumentar a longevidade e garantir a reciclagem ao final da vida útil dos modelos da empresa, com foco na sustentabilidade. Assim como uma joint venture dedicada especificamente à reciclagem de baterias de carros elétricos na Europa e na América do Norte, recentemente concluída pela Stellantis, dona da marca.