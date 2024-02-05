Virtus conversível? Volkswagen mostra versão feita para visita de Lula a fábrica

O Virtus Cabrio, na cor Azul Biscay, reúne atributos que o tornam único Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen divulgou um modelo um tanto inédito e curioso, nesta segunda-feira (5): uma versão cabriolet do Virtus, sedã compacto da marca, que foi “trazida à vida” em decorrência da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última semana, à fábrica em São Bernardo do Campo (SP), quando a montadora anunciou seu novo ciclo de investimentos no Brasil , que inclui uma nova picape e uma plataforma híbrida.

Carro foi concebido unicamente para a visita presidencial na fábrica Crédito: Volkswagen/Divulgação

O modelo, na cor Azul Biscay, reúne atributos que o tornam único, reforços na carroceria, aumento do assoalho e modificações de sistemas eletrônicos, além de ter características das versões topo de linha Highline e Exclusive. Ele traz motor 250 TSI atrelado a um câmbio de 6 marchas, rodas de 18 polegadas com acabamento escurecido e interior com bancos, painel e apliques de porta em preto.

Acabamento escurecido e interior com bancos, painel e apliques de porta em preto Crédito: Volkswagen/Divulgação

Apesar de terem “saído de moda”, os modelos conversíveis ainda têm seu espaço no coração de muitos apreciadores de carros esportivos, mas, infelizmente, esta será uma edição única e já tem destino certo: o acervo da Garagem VW.

Esta não é a primeira vez que a Volkswagen desenvolve um carro-conceito para uma visita presidencial em sua fábrica Crédito: Volkswagen/Divulgação

Lá, ele ficará ao lado de outros veículos especiais e protótipos, como o projeto BY e o VEMP, que nunca chegaram às ruas, além de Polo Sedan e Fox conversíveis, que também estão no espaço.

Modelo é uma edição única e terá como destino o acervo da Garagem VW Crédito: Volkswagen/Divulgação

Esta não é a primeira vez que a Volkswagen desenvolve um carro-conceito para uma visita presidencial em sua fábrica. Segundo a marca, foram construídos um Fusca, em 1959 e em 1993, um Polo Sedan, em 2003, e o Fox, em 2005.

Vitória Motors Jeep abre mais uma concessionária no RJ A Vitória Motors Jeep está em nova etapa de expansão. A concessionária capixaba, que já tem unidades fora do Espírito Santo em Juiz de Fora (MG) e Petrópolis (RJ), chegou, nesta semana, a Nova Friburgo (RJ). A nova loja, além de expor os modelos da Jeep, também conta com estrutura de atendimento e pós-venda. O evento de inauguração aconteceu no último sábado (3) e trouxe condições exclusivas para quem visitar a nova loja e desejar adquirir o seu modelo.

Peugeot anuncia 12 modelos elétricos

Montadora anunciou que todos os seus carros usarão o ChatGPT Crédito: Peugeot/Divulgação

E por falar em investimentos, a Peugeot também fez o seu anúncio, na última semana, de dois novos modelos e sua investida na eletrificação. No seu “e-Lion Day”, a montadora adiantou uma gama completa de veículos elétricos: e-208, e-2008, e-308, e-308 SW, e-3008, e-Rifter, e-Traveller, e-Partner, e-Expert, e-Boxer. Serão adicionados, ainda, os novos e-408 e o e-5008.

A marca ainda falou sobre a chegada do ChatGPT em todos os seus modelos, inicialmente, em cinco mercados piloto antes de uma implantação mais ampla, a partir do segundo semestre, na Europa. Sobre os novos modelos e a nova tecnologia chegarem ao Brasil, não houve divulgação.