Ifes prepara evento sobre mobilidade elétrica com exposição de veículos

Vix Logística lança caminhão elétrico com capacidade de 120 toneladas
E continuando no assunto mobilidade elétrica, a novidade agora é da Vix Logística, que anunciou o lançamento de um caminhão elétrico com tração de 120 toneladas. Batizado de Atlas, é o primeiro no país a atingir esta capacidade, segundo a empresa. Nesse primeiro momento, o caminhão realizará testes para calibração de softwares e de desempenho em alguns dos clientes da empresa. A plataforma utilizada foi um chassi de fabricação Mercedes Benz, Modelo Axor 3344, que passou por um processo de adaptação para ser operado com propulsão elétrica.
BYD tem crescimento de quase 70 vezes no Brasil
Volvo FH é o caminhão mais vendido do Brasil pela quinta vez
Voltando para o assunto caminhões, o modelo FH da Volvo teve 7.200 unidades vendidas no ano passado, tornando-se, pela quinta vez consecutiva, o caminhão mais vendido do Brasil. “Certamente, a constante atualização e os resultados operacionais excepcionais do caminhão são os fatores-chave para o êxito desse modelo entre os transportadores. E caso esteja considerando a renovação da frota com um caminhão ou ônibus Volvo, é fundamental aproveitar as condições exclusivas em toda a linha disponível na Luvep neste mês de janeiro”, avalia o diretor Comercial na Concessionária Luvep, Paulo Borges.