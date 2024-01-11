Ifes prepara evento sobre mobilidade elétrica com exposição de veículos

Evento terá programação abrangente sobre mobilidade elétrica e sustentabilidade Crédito: Halph Hutter/Unsplash

Um evento que irá reunir especialistas, empresas e entidades públicas para discutir sobre mobilidade elétrica, energias renováveis e eficiência energética. Essa é a proposta do workshop Workshop de Mobilidade Elétrica, Eficiência Energética e Sustentabilidade que será realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, no dia 14 de março.

O evento é gratuito e vai acontecer na Cidade da Inovação, em Jardim da Penha, Vitória, trazendo uma programação abrangente sobre o assunto, com exposição de trabalhos de pesquisadores e alunos, envolvendo temas como desenvolvimento sustentável, redução de emissões, energias renováveis e mobilidade elétrica.

Durante o evento, que começa às 15h, haverá ainda palestras e exposições de veículos elétricos (tanto carros quanto motos, patinetes e bikes eletrificadas) e o lançamento do livro “Mobilidade Elétrica no ES: um Projeto de Vanguarda”.

Vix Logística lança caminhão elétrico com capacidade de 120 toneladas E continuando no assunto mobilidade elétrica, a novidade agora é da Vix Logística, que anunciou o lançamento de um caminhão elétrico com tração de 120 toneladas. Batizado de Atlas, é o primeiro no país a atingir esta capacidade, segundo a empresa. Nesse primeiro momento, o caminhão realizará testes para calibração de softwares e de desempenho em alguns dos clientes da empresa. A plataforma utilizada foi um chassi de fabricação Mercedes Benz, Modelo Axor 3344, que passou por um processo de adaptação para ser operado com propulsão elétrica.

BYD tem crescimento de quase 70 vezes no Brasil

DYB Dolphin foi o carro elétrico mais vendido em 2023 no Brasil Crédito: BYD/Divulgação

O assunto é ainda eletrificação: a montadora chinesa BYD comemora os seus resultados positivos no Brasil em 2023. O ano ficou marcado com a entrada do modelo 100% elétrico Dolphin, que chegou por um preço agressivo na faixa dos R$ 150 mil, desbancando veteranos eletrificados e ficando em primeiro no pódio dos carros elétricos mais vendidos.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE ), foram vendidos 17.947 carros da marca, um crescimento de 6.900%, o equivalente a quase 70 vezes, em comparação com as 260 unidades da marca comercializadas em 2022. Entre os veículos 100% elétricos, chamados de BEV (Battery Electric Vehicles ou Veículos Elétricos de Bateria), o Dolphin ficou na dianteira, com 5.971 unidades comercializadas em 2023.

Além disso, o Dolphin assumiu a liderança mensal de vendas em setembro, ficando, até dezembro, com a posição de carro elétrico mais vendido do Brasil. segundo a marca, o volume de vendas foi recorde, com 3.617 unidades vendidas no último mês do ano e participação de 60% no mercado (BEV).