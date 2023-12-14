Emplacamentos de novembro no ES têm leve queda, mas crescem 15% no ano

Foram vendidos 7.410 veículos no mês de novembro, no ES Crédito: Shutterstock

Os emplacamentos no Espírito Santo tiveram uma queda de 4,46% em novembro. Foram vendidos 7.410 veículos no mês contra 7.756 unidades comercializadas em outubro, segundo dados levantados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e divulgados pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodiv/ES).

Para Augusto Giuberti, presidente do Sincodiv/ES, a quantidade menor de dias úteis em comparação a outubro contribuiu para esse resultado. “Os dias úteis a menos, em função de vários feriados, trouxeram um pequeno impacto no resultado dos emplacamentos de veículos em novembro”, comenta.

Por outro lado, houve um crescimento de 15,77% no acumulado do ano, com 76.150 veículos emplacados, em comparação ao mesmo período de 2022, quando foi registrada a venda de 65.777 unidades. O mesmo se repetiu no comparativo do mês: novembro de 2023 teve 7.410 unidades emplacadas enquanto que novembro de 2022 registrou 6.374 unidades, um crescimento de 16,25%.

“Com isso, o setor fecha em uma retração de -4,46% em novembro sobre outubro, mas segue em alta no acumulado de 15,77% nos últimos 11 meses do ano. Foi observada a queda nas taxas de juros e a melhora no ambiente de crédito para o setor automotivo, devido à redução na taxa de inadimplência”, complementa Giuberti.

Vitoriawagen realiza campanha de arrecadação A Vitoriawagen está com uma campanha de arrecadação de brinquedos e roupas, até o próximo sábado (16), para as crianças da comunidade do Romão, em Vitória. Os interessados em participar podem entregar os donativos das 8h às 18h na Vitoriawagen (Vitória, 1047, Romão, Vitória).

Ano foi de crescimento no financiamento de veículos

As vendas financiadas de veículos somaram 5,3 milhões de unidades no ano Crédito: Shutterstock

Com a queda das taxas de juros trazendo melhora para o setor de crédito, o financiamento de veículos também começa a dar sinais de crescimento. Segundo dados divulgados pela B3, a bolsa de valores brasileira, as vendas financiadas de veículos em setembro somaram 538 mil unidades, entre novos e usados.

O crescimento foi de 17,8% na comparação com o mesmo período de 2022 e de 0,8% em relação a outubro de 2023. No acumulado do ano, as vendas financiadas de veículos somaram 5,3 milhões de unidades. O número representa alta de 9,1% em relação ao mesmo período de 2022, o que equivale a cerca de 451 mil unidades a mais.

No segmento de autos leves, a alta foi de 18,2% ante novembro do ano passado. Comparado com outubro, o crescimento foi de 3,3%. Já o financiamento de veículos pesados teve alta 17,3% na comparação com novembro de 2022, mas queda de 8,6% em relação a outubro. O número de financiamentos de motos no mês foi 17% maior do que em novembro de 2022, mas 4,4% menor do que em outubro.

Mercedes-Benz é a sétima marca mais valiosa do mundo A Mercedes-Benz foi eleita a marca de automóveis de luxo mais valiosa do mundo no ranking da consultoria “Best Global Brands 2023”. A marca se consolidou como a sétima mais importante do mundo e a primeira do mercado de luxo. Para o diretor comercial da Vitória Motors Mercedes-Benz, Bernardo Chieppe, representante da marca no Espírito Santo, “este é um reconhecimento não só da história da empresa, como também do futuro e da inovação. Apenas com uma missão bem definida, força de marca e padrão de qualidade internacional é possível se destacar no mundo todo, por tanto tempo”.

Intenção de compra de carro no Brasil é maior que média global

57% dos brasileiros querem adquirir um veículo eletrificado, valor acima da média global de 55% Crédito: Shutterstock

A edição mais recente do Índice de Mobilidade do Consumidor, pesquisa realizada pela consultoria EY, mostrou que a intenção de compra de carro do brasileiro é maior do que a média global: 70% contra 44%, respectivamente. Além disso, 64% dos interessados em adquirir um carro no Brasil querem fazer isso dentro de 12 meses e 36% entre 12 e 24 meses.

Outro dado significativo da pesquisa é que 57% dos brasileiros querem adquirir um veículo eletrificado, valor acima da média global de 55%. Entre os motivos de compra estão os altos preços dos combustíveis e as preocupações ambientais, ambos com 46%. Mas o custo de compra inicial (38%), a falta de estação de carregamento (36%) e a infraestrutura inadequada de carregamento (30%) aparecem como as principais preocupações