Haval H6 é o SUV híbrido mais vendido no ES

Bruno Conti com os modelos Haval H6 Premium e GT, da GWM Crédito: Lider GWM/Divulgação

O Haval H6 repete no Espírito Santo a performance nacional do mês de outubro, superando as vendas do Toyota Corolla Cross como o carro híbrido com mais emplacamentos no período. No Brasil, o modelo da GWM vendeu 1.450 unidades, enquanto o SUV da montadora japonesa, registrou 1.124 vendas (em terceiro lugar está o BTD Song Plus, com 1.100 veículos), segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Já no Espírito Santo, o SUV híbrido da montadora chinesa soma 218 emplacamentos no período de seis meses, segundo o diretor da GW Lider, Bruno Conti. “A marca está muito entusiasmada com o mercado capixaba, que vem se mostrando mais adepto às novas tecnologias em relação a outras praças. O nível de conhecimento do capixaba acerca dos veículos lançados pela GWM é perceptível durante o processo de compra, o que demonstra o interesse pela novidade”, diz.

Ainda segundo Conti, o desejo pelo novo tem impulsionado a compra do modelo, sendo que a concessionária tem recebido, na troca, não somente veículos com motor a combustão, mas também modelos eletrificados (híbridos, plug-in e elétricos), apontando que o capixaba já vem se inserindo era dos eletrificados.

Para o sucesso do modelo no Estado, ele destaca a tecnologia embarcada, autonomia, performance e potência do motor e o porte maior, que oferece mais espaço interno, além do acabamento.

Já com relação ao seu modelo 100% elétrico, o Ora 03, lançado no final de agosto, este desembarca, ainda em novembro, nas revendas. No Espírito Santo, já foram comercializadas 30 unidades durante a fase de pré-venda. “Os números vão crescer com a chegada do modelo nos próximos dias na GW Lider. Assim como o Haval H6, o Ora 03 oferece especificações técnicas superiores em relação à concorrência, e os consumidores irão se surpreender ao conhecer o produto”, adianta.

Financiamento de veículos cresce em outubro Dados da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, mostram que as vendas financiadas de autos leves, motos e pesados em todo o país tiveram um crescimento de 6,6% em relação a setembro e de 16,4% na comparação com o mesmo período de 2022. No segmento de autos leves, a alta foi de 6,3% ante setembro. Comparado com outubro do ano passado, o crescimento foi de 14,2%. O número de financiamentos de motos também cresceu em outubro com relação a setembro (5,1%) e superou em 22,4% que outubro de 2022. No acumulado do ano, as vendas financiadas de veículos registraram uma alta de 8,2% em relação ao mesmo período de 2022.

CONCESSIONÁRIAS ANTECIPAM A BLACK FRIDAY

Hyundai Creta: versão Limited Turbo tem bônus de até R4 10 mil Crédito: Hyundai/Divulgação

As concessionárias do Espírito Santo estão aproveitando o mês de novembro para lançar promoções antecipando a Black Friday. Um exemplo é a Tai Motors (Hyundai), que está com cash bônus de até R$ 10 mil, taxas a partir de zero em até 24 vezes e até R$ 7 mil de bônus na supervalorização do usado.

Outro atrativo são os descontos de até 20% em acessórios como protetor de cárter, alarme, módulo de vidro, soleiras e frisos originais. O Creta Limited Turbo GDI 2024 pode ser adquirido com bônus de até R$ 10 mil. O Novo Hyundai HB20 Comfort está saindo de R$ 85.590 por R$ 79.990 ou com parcelas a partir de R$ 599 no plano Compra Certa.

Já a campanha Black Novembro Kurumá traz seminovos selecionados à venda com bônus na avaliação de R$ 5 mil, entrada facilitada em 10 vezes sem juros e primeira parcela para depois do carnaval.

Outra concessionária que traz condições especiais em novembro é a Vitória Motors Mercedes-Benz, para os modelos EQE 300 SUV AMG Line, GLC 300 Coupé AMG Line, CLA 200, C 200 AMG Line, C 300 AMG Line, GLA 200 AMG Line e EQS 450 +SUV. E neste sábado (18), a loja realiza, a partir das 9h, o Electric Experience Mercedes-Benz, evento de lançamento dos mais elétricos da marca: EQE 300 SUV AMG 2024 e o EQS 450+ SUV.