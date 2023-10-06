Peugeot vai abrir um e-center no Espírito Santo para carros elétricos

Montadora tem previsão de ter 35 e-centers em todo o país até o final do ano Crédito: Peugeot/Divulgação

O Espírito Santo está na investida elétrica da Peugeot no Brasil: a marca prepara a inauguração de mais um e-center, que ficará na Premier Serra. A previsão de inauguração é para o mês de novembro. De acordo com informações da montadora, atualmente já existem 23 e-centers em funcionamento pelo Brasil, mas o plano de expansão é para ter 35 até o final do ano.

Além da comercialização dos veículos elétricos da marca (o hatch esportivo e-208 GT, o SUV e-2008 e o utilitário e-Expert), os e-centers realizam revisão e reparos dos veículos elétricos. Segundo a montadora, todo o processo envolvendo atendimento, equipamentos e treinamento para a capacitação dos colaboradores será diferenciado.

Ainda na esteira da eletrificação, a montadora vai realizar, na próxima terça-feira (10), a última etapa classificatória da e-Copa Peugeot. A cada etapa os cinco participantes que fizerem o melhor tempo correndo com e-208 são classificados para competir entre si na grande final em novembro.

GWM Ora tem autonomia definida pelo Inmetro O Inmetro divulgou esta semana a autonomia do Ora 03, primeiro carro 100% elétrico da GWM no Brasil. Segundo dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), coordenado pela instituição, o modelo, que chega às concessionárias no mês que vem, oferece 319 km de autonomia na versão GT (topo de linha, com valor a partir de R$ 184 mil). Já a configuração Skin (de entrada, a partir de R$ 150 mil) ainda não teve seus dados de autonomia divulgados.

FINAL DE SEMANA COM TAXA ZERO E BÔNUS DE R$ 19 MIL PARA COMPRAR CARRO NOVO

Versão topo do SUV Taos está com bônus de R$ 19 mil Crédito: Volkswagen/Divulgação

O final de semana será de ações promocionais para venda de modelos zero quilômetro na Grande Vitória. Na Vitoriawagen, por exemplo, o Taos Highline está com bônus de R$ 19 mil e taxa zero de juros para o financiamento do SUV.

Já o T-Cross Comfortline o bônus é de até R$ 14 mil mais taxa zero. E para o Nivus Comfortline e Highline o bônus é de R$7 mil ou R$4.500 mais taxa zero. Os clientes que forem dar o usado na troca pelo Polo Highline ou Virtus recebem bônus de R$ 5 mil na negociação.

Já nas concessionárias CVC as linhas Tracker e Onix estão com condições especiais: os modelos podem ser adquiridos por meio de plano de financiamento em até 24 vezes com taxa zero.

E nas revendas Tai Motors (Hyundai), entre os modelos em oferta estão o HB20 Sense (de R$ 82.290 por R$ 74.990) e Creta Comfort (de R$ 135.390 por R$ 119.990).

Último Volvo a diesel será fabricado até o início de 2024 A Volvo anunciou que irá produzir, no início de 2024, o seu último carro a diesel. O anúncio segue a decisão do ano passado de parar o desenvolvimento de novos motores à combustão. A empresa tem o compromisso de, até 2030, produzir e comercializar apenas carros elétricos e, até 2040, ser uma empresa 100% neutra para o clima. “Nós estamos 100% focados em criar um vasto portfólio de carros premium 100% elétricos que entregam tudo o que nossos consumidores esperam de um Volvo - e são uma parte importante da nossa resposta à mudança climática”, afirma Jim Rowan, CEO da Volvo Cars.

TOYOTA INVESTE NOS HÍBRIDOS

Versão híbrida do Toyota Corolla Cross XRX: economia de combustível Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Primeira montadora a produzir um carro híbrido em linha de produção para comercialização, a Toyota tem sido a pioneira nesse segmento, com o Prius e, posteriormente, seus outros modelos, como o Corolla Cross XRX e Corolla Altis Hybrid.

Os modelos são equipados com a tecnologia Hybrid Synergy Drive da Toyota, que, segundo a montadora, gera economia de combustível e bom desempenho ao mesmo tempo que reduz as emissões de poluentes.

Durante a condução, o motor à combustão trabalha em conjunto com o motor elétrico, recarregando a bateria para fornecer energia adicional em baixas velocidades e durante as acelerações.