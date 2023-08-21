Plataforma lança ferramenta on-line para avaliação do preço de motos

Site permite consultar na hora e comparar os preços de modelos de motocicletas Crédito: Shutterstock

Não é nenhuma novidade que as motocicletas se tornaram extremamente populares, substituindo o carro, em muitas situações. Dados mais recentes da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) mostraram que de janeiro a julho foram fabricadas 886.994 motocicletas, uma alta de 14,3% em relação ao mesmo período de 2022 (776.069 unidades).

Por conta disso, na hora de revender a moto, pode surgir aquela dúvida a respeito do preço de acordo com o que está sendo comercializado no mercado. E para ajudar nessa negociação, os proprietários agora podem contar com uma Tabela Fipe atualizada mensalmente, com os preços dos modelos que estão no mercado.