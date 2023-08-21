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Plataforma lança ferramenta on-line para avaliação do preço de motos

Site de revenda de veículos lançou uma tabela Fipe para motos, onde é possível consultar o preço do veículo, com valores atualizados mensalmente

Públicado em 

21 ago 2023 às 18:20
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

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Site permite consultar na hora e comparar os preços de modelos de motocicletas Crédito: Shutterstock
Não é nenhuma novidade que as motocicletas se tornaram extremamente populares, substituindo o carro, em muitas situações. Dados mais recentes da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) mostraram que de janeiro a julho foram fabricadas 886.994 motocicletas, uma alta de 14,3% em relação ao mesmo período de 2022 (776.069 unidades).
Por conta disso, na hora de revender a moto, pode surgir aquela dúvida a respeito do preço de acordo com o que está sendo comercializado no mercado. E para ajudar nessa negociação, os proprietários agora podem contar com uma Tabela Fipe atualizada mensalmente, com os preços dos modelos que estão no mercado.
A ferramenta está disponibilizada na OLX, plataforma de compra e venda on-line de veículos. Na hora de comprar a moto por meio da plataforma, é possível consultar o preço do equipamento através desse recurso, que é atualizado mensalmente pela Fipe. Assim como já acontece ao pesquisar o valor de automóveis no e-commerce, a nova ferramenta focada em motocicletas traz a comodidade de comparar preços por marca, ano-modelo e versão.

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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