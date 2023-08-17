Chevrolet Silverado cada vez mais perto do seu lançamento no Brasil

A Silverado chega em configuração única, a High Country, com um motor V8 (5.3L) a gasolina Crédito: Chevrolet/Divulgação

Mais um capítulo da guerra das picapes se desenrola, e desta vez, é a Chevrolet que já dá sinais do lançamento oficial da Silverado no país (e ainda há rumores de que a Toyota pode trazer a grandona Tundra para o Brasil). O modelo, que faz parte do time das picapes full size (categoria bastante popular nos EUA, onde a F-150 é soberana há mais de 40 anos), poderá ser visto, pela primeira vez, em um evento do setor agropecuário que acontece no Rio Grande do Sul.

A notícia, divulgada pela própria montadora, também veio acompanhada de um vídeo teaser (que pode ser visto logo abaixo), apresentado pela diretora executiva de Marketing da Chevrolet, Chris Rego, e especificações sobre a caçamba da grandona da Chevrolet, que afirma ser a maior da categoria. Um aceno às rivais Ram e Ford, que já chegaram por aqui antes dela

Segundo o release da Chevrolet, a Silverado chega em configuração única, a High Country, com um motor V8 (5.3L) a gasolina, o mesmo que equipa o superesportivo Camaro. Além disso, a versão, que é a topo de linha da picape, conta com estribo retrátil automático para embarque e desembarque, soluções avançadas para reboque.

Quanto à caçamba, esta tem 1.781 litros de capacidade volumétrica (a Ford F-150 tem 1.370 e a Ram 1500 tem 1.200 litros). Outros atributos da caçamba são câmera para acompanhamento da carga durante a viagem pelo sistema multimídia, ganchos internos para amarração, tomada de alta voltagem (220V) e acessórios como divisor de caçamba e capota rígida com acionamento elétrico.

Lançamento oficial da Rampage no Estado E por falar em picapes, tem o lançamento oficial da Rampage nas lojas da marca, picape intermediária da Ram, desenvolvida no Brasil. A Vitória Motors Ram recebe hoje (17), convidados para apresentar a nova Rampage, nas concessionárias da marca em Vitória, Linhares e Juiz de Fora. O evento de lançamento acontece a partir das 18h, com buffet especial e música.

CHEVROLET MONZA VIRA ESTRELA DE EXPOSIÇÃO NO ES

O Chevrolet Monza é um carro que marcou uma época Crédito: Divulgação

Apesar de ter saído de linha no Brasil em 1996, o Chevrolet Monza deixou saudades, principalmente porque o modelo personificava a sofisticação em forma de carro na época de sua fabricação no Brasil. Ainda em produção pelo mundo afora, ele deve tomar o lugar do Onix Plus na China, mas sem qualquer previsão de vir para o Brasil.

Enquanto isso, é possível dar aquela voltinha no passado, com uma exposição sobre o modelo que acontece de 19 a 27 deste mês, no pátio do Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Com entrada gratuita, os visitantes terão o privilégio de observar os clássicos tipos do Monza, como o Classic 87 e 89, que representavam o auge do design da época, e o esportivo de luxo Monza SR 86.

CCO da GWM no Brasil em inauguração da loja de Vitória A inauguração da GWM Lider, primeira concessionária da marca no Espírito Santo, nesta quinta-feira (17), em Vitória, vai trazer a presença do CCO da montadora chinesa no Brasil, Oswaldo Ramos. Posicionada como uma companhia global, a GWM investirá em 10 anos mais de R$ 10 bilhões na sua operação no Brasil, com veículos eletrificados e conectados.

SINDIPOSTOS ORGANIZA EVENTO DO SEGMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Primeira edição do ExpoRevenda vai reunir o segmento de combustíveis do ES Crédito: Shutterstock

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES) está organizando, para 13 e 14 de setembro, a primeira edição do ExpoRevenda, evento que reunirá todo o segmento de combustíveis do Estado.

A programação terá feira de negócios, palestras com nomes nacionais e debates técnicos. O evento acontece no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. “Nosso setor passou alguns anos participando de eventos com outros segmentos do varejo, mas entendemos que havia uma demanda por criar um ambiente próprio para aumentar a integração e fortalecer a identidade do setor”, explica o presidente do Sindipostos-ES, Maxwel Nunes de Paula.

Seminovos com entrada facilitada e feirão no sábado A Kurumá está com uma campanha de vendas de seminovos, com entrada facilitada em 10x sem juros e IPVA 2023 grátis. A promoção vale até o final do mês de agosto para veículos selecionados na campanha “Gostou, Fechou”. Já a Vitória Motors Jeep preparou um feirão de seminovos para o sábado (19), nas lojas da marca no ES. São diversos veículos multimarcas, com garantia de procedência, revisão e perícia completas, além de transferência e IPVA 2023 grátis.

KARAOKÊ NO CARRO

Primeiro modelo da BYD a ter karaokê será o Dolphin Crédito: BYD/Divulgação

Quando foi anunciado no final de junho, uma das curiosidades do BYD Dolphin (além do preço), era de que o sistema de entretenimento incluiria até karaokê. E esta semana a fabricante chinesa anunciou um acordo global com a Stingray, empresa especializada em música, mídia e tecnologia para a incorporar o produto de karaokê interativo da marca como aplicativo em seus modelos mais vendidos, já em 2023.