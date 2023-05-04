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Primeiro lote

Primeira Ford F-150 entregue no Brasil vai para cliente do ES

O empresário, que é fã da marca, também foi o primeiro a comprar a picape quando a montadora abriu a pré-venda do primeiro lote, de 500 unidades
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

04 mai 2023 às 15:33

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 15:33

O empresário José Luiz Dantas foi o primeiro a se inscrever na lista de pré-venda para a F-150 no Brasil Crédito: Karine Nobre
O empresário capixaba José Luiz Dantas, de 61 anos, foi o primeiro cliente da Ford a receber a F-150 no país. A picape, lançada em fevereiro no Brasil, abriu uma pré-venda para clientes da marca interessados em adquirir uma 500 unidades do primeiro lote da full size que começou a chegar no início de abril no Brasil, pelo Porto de Vitória.
Ele também foi o primeiro a entrar nessa lista de espera, conta o empresário, que é fã da marca e todos os seus carros, até agora, são da Ford, inclusive os modelos que os filhos dirigem. “Meu primeiro modelo da Ford foi um Escort XR3 e sempre tive carros da marca. Quando abriram as vendas da F-150, eu fui o primeiro a fazer o pedido. Esse lote esgotou em quatro minutos”, conta.
A F-150 mede 5,88 metros de comprimento Crédito: Karine Nobre
Empolgado com a nova aquisição, o empresário até mediu a garagem do prédio onde mora, para certificar de que a picape caberia nela. Afinal, a grandalhona mede 5,88 metros de comprimento – 53 centímetros a mais que a média Ranger –, 2,09 metros de largura, 1,96 metro de altura e 3,68 metros de entre- eixos, com 23,8 centímetros de vão livre em relação ao solo.
“Em uma viagem aos EUA, tive a oportunidade de dirigir uma F-150. Naquela época, nunca imaginei que a Ford traria o modelo para o Brasil. A vantagem de comprar um modelo importado direto da montadora é a segurança de saber que teremos as mesmas garantias e serviços se ele fosse fabricado no Brasil”, acrescenta.
A picape é uma das oito que foram vendidas para o Espírito Santo, segundo conta o proprietário da Viafor, Leonardo de Almeida Demoner. A loja realizou um evento para convidados para a apresentação do modelo da picape.
“É um carro que vem sendo esperado no Brasil há muito tempo. Existe uma lista de espera, pois ela vem em lotes. Esse carro atende um perfil de clientes apaixonados por picapes. Apesar de seu apelo voltado para o agro, ela atende muito bem para rodar na cidade, por ser um carro macio e confortável”, avalia.
Ford F-150
Modelo está equipado com motor 5.0 V8 Coyote a gasolina de 405 cv a 6 mil giros e 56,7 kgfm de torque a 4.250 rpm Crédito: Karine Nobre

Atributos

Lançada em 1948, a Ford F-150 encontra-se em sua 14ª geração e é uma picape que integra o segmento full size, de veículos maiores, até então dominado no Brasil pela Ram. Popular nos EUA, a F-150 ocupa a posição de mais vendida no país há 46 anos e também lidera o ranking geral de vendas de veículos por lá, há 41 anos.
No seu país de origem, onde é fabricado o modelo que está chegando ao Brasil, a F-150 possui oito versões diferentes, que vão desde a mais simples, XL até a mais sofisticada, Limited, incluindo nessa gama versões esportivas e aventureiras e diferentes motorizações. No entanto, para o Brasil a Ford está trazendo apenas duas versões: a esportiva Lariat e a top Platinum (em termos de valores, esta ficaria logo abaixo da Limited).
A Lariat destaca-se pelos detalhes em preto, que aparecem na grade, retrovisores, maçanetas nas laterais, e nas rodas aro 20. Já na Platinum, os detalhes são cromados e os estribos, que são fixos na Lariat, são retráteis de série ao abrir a porta da picape.
Picape foi lançada em fevereiro no Brasil Crédito: Karine Nobre
Ambas estão equipadas pelo motor 5.0 V8 Coyote a gasolina de 405 cv a 6 mil giros e 56,7 kgfm de torque a 4.250 rpm, o mesmo do Mustang. As duas versões estão equipadas com câmbio automático de 10 marchas com opção de trocas manuais. Com relação ao desempenho, segundo a Ford, ela faz 6,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada. No zero a 100 km/h ela faz isso em 7,1 segundos.
A Lariat é oferecida nas cores Preto Vesúvio, Prata Orvalho, Vermelho Zadar, Cinza Avalanche, Branco Nur e Cinza Torres. Já a Platinum acrescenta duas opções exclusivas: Azul Mônaco e Cinza Glasgow. Os preços partem de R$ 479.999 para a Lariat e R$ 509.990 para a Platinum.

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