F-150 é mais uma picape da Ford a desembarcar no Porto de Vitória; veja vídeo

As unidades que chegaram pelo Porto de Vitória, segundo a Ford, já são para os compradores que adquiriram o modelo na pré-venda Crédito: Ford/Divulgação

As unidades que chegaram pelo Porto de Vitória, segundo a Ford, já são para os compradores que adquiriram o modelo na pré-venda, onde os 500 veículos disponíveis esgotaram em pouco tempo. O modelo foi oferecido inicialmente para clientes da marca, em uma ação de relacionamento, e depois para todo o público. A montadora, inclusive, divulgou um vídeo da picape sendo descarregada no porto, com imagens de Vitória. Veja a seguir:

“A programação de entrega da F-150 para os clientes na pré-venda era de 90 a 120 dias. Esse prazo está mantido e, em muitos casos, pode até ser antecipado”, diz o gerente de Marketing de Produto da Ford, Dennis Rossini.

Segundo ele, as primeiras unidades do veículo serão despachadas para as concessionárias assim que o processo de documentação estiver concluído e novos desembarques estão programados para os próximos meses. As vendas da F-150 agora são realizadas diretamente nas concessionárias da Ford em todo o Brasil, com prazo de entrega informado no momento da reserva.

“Sabemos que os clientes estão ansiosos para receber a sua picape e reafirmamos nosso compromisso para que eles possam ter a posse do veículo o mais breve possível”, completa.

Picape da Ford é a campeã de vendas no seu segmento nos EUA há 46 anos consecutivos Crédito: Ford/Divulgação

Líder de vendas

Picape mais famosa do mundo, a F-150 é líder de vendas nos Estados Unidos há 46 anos consecutivos. Ela chega ao Brasil em duas versões: a esportiva Lariat, com itens de acabamento externo escurecido, e a topo de linha Platinum, de luxo, com elementos cromados.

A F-150 chega ao Brasil em duas versões: a esportiva Lariat e a topo de linha Platinum, de luxo Crédito: Ford/Divulgação

Ambas são equipadas com carroceria de alumínio, o motor V8 5.0, com 405 cv, e transmissão automática de 10 marchas, além de pacote off-road com tração 4x4, bloqueio eletrônico do diferencial e oito modos de condução.

A picape vem também com tecnologias de assistência ao motorista, oito airbags, teto solar panorâmico, painel digital de 12 polegadas, ajuste elétrico com memória dos bancos, volante e pedais e sistema multimídia e de conectividade SYNC 4 de nova geração. Entre outros itens exclusivos, conta ainda com sistemas de iluminação e câmeras externas 360º.

A caçamba de 1.370 litros é dotada de tampa com acionamento elétrico, escada de acesso, iluminação em LED, tomada de 110V e revestimento protetor especial. A F-150 também é capaz de rebocar 3.515 kg e já vem com preparação para engate, controle de freio e de oscilação de reboque, além de assistente de manobras. Os preços partem de R$ 470 mil para a versão mais esportiva, Lariat, e R$ 490 mil para a versão luxo, Platinum.

Modelo tem caçamba de 1.370 litros dotada de tampa com acionamento elétrico Crédito: Ford/Divulgação