Ford abre pré-venda da picape F-150 a partir do dia 14

A pré-venda da Ford F-150 começa já no dia 14 de fevereiro Crédito: Ford/Divulgação

Depois de muita espera, a Ford finalmente vai trazer para o Brasil um dos modelos mais famosos da marca do segmento de picapes full size. A pré-venda da Ford F-150 começa já no dia 14 de fevereiro. A “picapona” chegará em duas versões: a urbana Lariat e a mais sofisticada e topo de linha Platinum. Os preços ainda não foram divulgados, mas a expectativa é de que cheguem na faixa dos R$ 40 mil.

Campeã de vendas nos EUA há cerca de 41 anos, a F-150 estreia a sua 14ª geração no Brasil e será a mais nova rival da Ram 1500 , que em breve ganha mais uma concorrente da Chevrolet, que prometeu, para este ano ainda, a chegada da Silverado

A F-150 vem equipada com o motor 5.0 V8 aspirado a gasolina, o mesmo utilizado pelo Mustang , ele entrega potência de 405 cv e 56,7 kgfm de torque. O câmbio é automático de 10 marchas com sistema de tração 4x4 com reduzida. Segundo a montadora, a picape vai de 0 a 100 em 7,1 segundos e seu consumo na cidade é de 6,3 km/litro e na estrada de 8,6 km/litro. O tanque de combustível comporta 136 litros.

De visual robusto, a F-150 tem dimensões bastante generosas: 5,880m de comprimento, 2.090 mm de largura, 1.960 mm de altura, 3.675 mm de entre-eixos e vão livre do solo de 238 mm. Sua caçamba tem comprimento de 1.700 mm, largura de 530 mm e abertura e fechamento elétrico.

De carga, ela leva 681 kg na versão Platinum e 728 kg na Lariat. Sua capacidade de reboque é de 3.515 kg. As rodas têm diâmetro de 20 polegadas e pneus Hankook 275/65.

De carga, ela leva 681 kg na versão Platinum e 728 kg na Lariat Crédito: Ford/Divulgação

Por fora, ela foi feita para parecer grande. Ela vem com faróis full LED, faróis de neblina e lanternas traseiras também em LED. As diferenças entre os modelos são visuais, no caso da Lariat, mais urbana, seu visual esportivo vem com aplicações escurecidas na grade dianteira e nas rodas. Já as maçanetas e retrovisores são pintados na cor da carroceria.

A Platinum carrega mais sofisticação, com detalhes em cromado, além de uma barra prateada traseira que, ao unir as lanternas, traz o nome da versão e estribos laterais. Aliás, esta versão terá duas cores exclusivas, Cinza Glasgow e Azul Mônaco, além das outras cinco disponíveis para ambas: preto, prata, vermelho, cinza e branco.

Espaço de sobra por dentro

Dentro, a picape mantém as dimensões superlativas vistas de fora, principalmente para quem vai nos bancos de trás, que têm bastante espaço para se acomodar. Aliás, os bancos traseiros são completamente rebatíveis, transformando essa parte em mais um compartimento de carga.

Interior da F-150 com teto solar panorâmico Crédito: Ford/Divulgação

Ela tem teto solar solar panorâmico, chave presencial, acabamento em couro nos bancos e duas telas de 12 polegadas: uma para o painel de instrumentos e outra para o multimídia.

Entre alguns de seus diferenciais, está o ajuste elétrico de bancos, volante e pedais, e a manopla de câmbio retrátil, para criar uma espécie de mesa de trabalho no console central. Ar-condicionado de duas zonas, bancos dianteiros aquecidos e ventilados e traseiros aquecidos, iluminação ambiente, carregador de celular por indução fazem parte da lista de equipamentos da picape.

Na segurança, ela vem equipada com oito airbags, assistente de permanência em faixa, frenagem automática de emergência, câmera 360º, controlador de velocidade adaptativo, Stop&Go e controle de tração e estabilidade com estabilização de trailer. O modelo tem também sensor de chuva, e acendimento automático dos faróis com farol alto automático.