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Sem mexer no preço

Jeep Gladiator ganha proteção extra na caçamba para a linha 2023

Mantendo os mesmos R$ 499.999 de seu lançamento no Brasil, no ano passado, atualização da picape off-road chega sem mudanças significativas no design e nos equipamentos
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

01 fev 2023 às 14:42

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 14:42

Jeep Gladiator 2023
Disponível na versão Rubicon, a picape é equipada com motor 3.6L V6 a gasolina Crédito: Jeep/Divulgação
A picape off-road da Jeep chegou ao Brasil no ano passado e deu as caras no reality No Limite, fazendo parte da prova de imunidade, associando o modelo de apelo aventureiro com o reality de sobrevivência. E para a linha 2023, a Gladiator chega sem nada novo no design ou nos equipamentos, mas traz como novidade uma camada de proteção extra para a caçamba.
O modelo passa a contar com spray-in bedliner, uma tecnologia que, segundo a montadora, garante uma camada extra de proteção, principalmente contra arranhões. Com isso, o spray abrasivo conferiu um novo visual para o interior da caçamba, já que antes ela acompanhava a cor da carroceria e agora, passa a ser totalmente escurecida, em preto.
Ao contrário das constantes remarcações de preços dos veículos no Brasil, nos últimos meses, a linha 2023 da Gladiator não mexeu no preço, permanecendo os mesmos R$ 499.999 de sua chegada em 2022 no Brasil.
Jeep Gladiator 2023
Nova pintura possui tecnologia que cria uma camada extra de proteção na caçamba Crédito: Jeep/Divulgação
Disponível na versão Rubicon, a picape é equipada com motor 3.6L V6 a gasolina, capaz de gerar 284cv de potência e 347 Nm de torque e trabalha associado a um câmbio automático de 8 marchas.
Sua caçamba tem capacidade de 1.000 litros e a capacidade de reboque ultrapassa três toneladas (são exatamente 3.138kg). Entre as funcionalidades da caçamba estão quatro ganchos, localizados nas cavidades das rodas para maximizar o espaço de carga (e que podem ser ajustados), além de uma tomada elétrica de 220V para uso geral.
Jeep Gladiator 2023
As portas e teto são removíveis, enquanto o para-brisa, feito com moldura de alumínio, pode ser rebatido Crédito: Jeep/Divulgação
O modelo vem equipado com faróis dianteiros e de neblina de LED e as luzes de circulação diurna (DRL), também em LED, formam uma auréola ao redor dos faróis. Ele tem tração 4X4 Rock-Trac chancelada pelo selo Trail Rated, usado nas versões aventureiras da marca.
Outro diferencial é a “experiência open-air” destacada pela montadora, já que as portas e teto são removíveis, enquanto o para-brisa, feito com moldura de alumínio, pode ser rebatido – basta dobrar as alças e prendê-lo nos ganchos do capô. A picape Gladiator tem garantia de três anos.

Ficha técnica

Jeep Gladiator 2023
Sua caçamba tem capacidade de 1.000 litros e a capacidade de reboque ultrapassa três toneladas Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Gladiator Rubicon

  • Motor: 3.6 liter Pentastar de 6 cilindros a gasolina
  • Transmissão: automática com 8 marchas
  • Potência máxima: 284 cv (209 kW) @ 6400 rpm 
  • Torque máximo: 35,38 kgf (347 Nm) @ 4100 rpm
  • Freios: comando Anti blocante (power-assisted). Rodas Dianteiras, sistema a disco ventilado com pinça flutuante de pistão duplo. Traseiras sistema a disco sólido
  • Direção: assistência eletro-hidráulico power
  • Suspensão dianteira: five-link com eixo sólido heady duty Dana 44 de 3ª geração de 210mm. Amortecedores monotubo de alumínio de alta pressão
  • Suspensão traseira: five link com eixo sólido heady duty Dana 44 de 3ª geração de 220mm. Amortecedores monotubo de alumínio de alta pressão
  • Rodas: 17X7.5 Black Alum Wheels
  • Pneus: 245/75 R17 
  • Comprimento: 5.591mm 
  • Largura da carroceria: 1.894mm 
  • Altura: 1.905mm 
  • Distância entre eixos: 3.488mm 
  • Balanço dianteiro: 817mm
  • Balanço traseiro: 1.286mm
  • Ângulo entrada: 43° 
  • Ângulo saída: 26° 
  • Bitola dianteira: 1.598mm 
  • Bitola traseira: 1.598mm
  • Altura mínima: 268mm
  • Volume de carga: 1.000 litros
  • Volume do tanque de combustível: 83 litros
  • Peso em ordem de marcha: 2.261kg 
  • Capacidade máxima de tração (CMT): 6.073kg
  • Capacidade de carga declarada pelo fabricante (payload): 674kg 
  • Massa máxima de reboque que pode ser acoplada (towing): 3.138 kg
  • Consumo: 6,50 km/l no ciclo urbano e 7,44 km/l na estrada
  • Velocidade máxima: 156 Km/h (limitada eletronicamente)
  • Aceleração de 0 - 100 km/h: 8,1s
  • Preço: R$ 499.999

Principais itens de série do Jeep Gladiator Rubicon:

Jeep Gladiator 2023
O modelo vem equipado com faróis dianteiros e de neblina de LED e as luzes de circulação diurna (DRL), também em LED Crédito: Jeep/Divulgação
  • Novo spray de proteção na caçamba
  • Tração 4x4 Rock Trak com relação reduzida 4:1 
  • Bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok
  • Nova Câmera Frontal Off-Road
  • Barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica 
  • Protetores para Pedra
  • Rodas de 17” com pneus de uso misto
  • HDC – Hill Descent Control
  • Off-Road Pages
  • Sistema Off-Road+
  • Teto removível na cor da carroceria
  • Portas Removíveis
  • Para-brisa rebatível
  • 2 ganchos para reboque frontais e 1 traseiro
  • Protetores de cárter, transmissão e tanque
  • Faróis e lanternas em LED
  • ACC – Piloto Automático Adaptativo
  • AEB - Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência
  • Monitoramento de pontos cegos
  • Central Multimídia Uconnect de 8,4” 
  • Apple CarPlay e Android Auto
  • Navegação GPS
  • Sistema de áudio Premium “Alpine” 
  • Nove alto falantes e subwoofer
  • Caixa de som portátil Alpine 
  • Cluster digital de 7”
  • Portas USB tipo A + C
  • Sensor de estacionamento traseiro
  • Câmera de ré
  • Detector de tráfego cruzado
  • Assistente de voz
  • Ar-condicionado digital dualzone
  • Chave presencial com partida remota
  • Monitoramento da pressão dos pneus
  • Airbags frontais e laterais
  • ERC e ESC
  • IBS - Sensor inteligente da bateria
  • HSA - assistente de partida em rampa
  • Bancos revestidos em couro
  • Porta objetos com chave sob o banco traseiro
  • Sistema de escoamento de água para lavagem interna
  • Porta da caçamba com três posições
  • Tomada de 220V na caçamba
  • Ganchos para suporte de carga na caçamba
  • 72 acessórios 
Com informações da Jeep.

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