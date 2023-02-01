Jeep Gladiator ganha proteção extra na caçamba para a linha 2023

Disponível na versão Rubicon, a picape é equipada com motor 3.6L V6 a gasolina Crédito: Jeep/Divulgação

A picape off-road da Jeep chegou ao Brasil no ano passado e deu as caras no reality No Limite, fazendo parte da prova de imunidade , associando o modelo de apelo aventureiro com o reality de sobrevivência. E para a linha 2023, a Gladiator chega sem nada novo no design ou nos equipamentos, mas traz como novidade uma camada de proteção extra para a caçamba.

O modelo passa a contar com spray-in bedliner, uma tecnologia que, segundo a montadora, garante uma camada extra de proteção, principalmente contra arranhões. Com isso, o spray abrasivo conferiu um novo visual para o interior da caçamba, já que antes ela acompanhava a cor da carroceria e agora, passa a ser totalmente escurecida, em preto.

Nova pintura possui tecnologia que cria uma camada extra de proteção na caçamba Crédito: Jeep/Divulgação

Disponível na versão Rubicon, a picape é equipada com motor 3.6L V6 a gasolina, capaz de gerar 284cv de potência e 347 Nm de torque e trabalha associado a um câmbio automático de 8 marchas.

Sua caçamba tem capacidade de 1.000 litros e a capacidade de reboque ultrapassa três toneladas (são exatamente 3.138kg). Entre as funcionalidades da caçamba estão quatro ganchos, localizados nas cavidades das rodas para maximizar o espaço de carga (e que podem ser ajustados), além de uma tomada elétrica de 220V para uso geral.

As portas e teto são removíveis, enquanto o para-brisa, feito com moldura de alumínio, pode ser rebatido Crédito: Jeep/Divulgação

O modelo vem equipado com faróis dianteiros e de neblina de LED e as luzes de circulação diurna (DRL), também em LED, formam uma auréola ao redor dos faróis. Ele tem tração 4X4 Rock-Trac chancelada pelo selo Trail Rated, usado nas versões aventureiras da marca.

Outro diferencial é a “experiência open-air” destacada pela montadora, já que as portas e teto são removíveis, enquanto o para-brisa, feito com moldura de alumínio, pode ser rebatido – basta dobrar as alças e prendê-lo nos ganchos do capô. A picape Gladiator tem garantia de três anos.

Ficha técnica

Sua caçamba tem capacidade de 1.000 litros e a capacidade de reboque ultrapassa três toneladas Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Gladiator Rubicon

Motor: 3.6 liter Pentastar de 6 cilindros a gasolina

3.6 liter Pentastar de 6 cilindros a gasolina Transmissão: automática com 8 marchas

automática com 8 marchas Potência máxima: 284 cv (209 kW) @ 6400 rpm

284 cv (209 kW) @ 6400 rpm Torque máximo: 35,38 kgf (347 Nm) @ 4100 rpm

35,38 kgf (347 Nm) @ 4100 rpm Freios: comando Anti blocante (power-assisted). Rodas Dianteiras, sistema a disco ventilado com pinça flutuante de pistão duplo. Traseiras sistema a disco sólido

comando Anti blocante (power-assisted). Rodas Dianteiras, sistema a disco ventilado com pinça flutuante de pistão duplo. Traseiras sistema a disco sólido Direção: assistência eletro-hidráulico power

assistência eletro-hidráulico power Suspensão dianteira: five-link com eixo sólido heady duty Dana 44 de 3ª geração de 210mm. Amortecedores monotubo de alumínio de alta pressão

five-link com eixo sólido heady duty Dana 44 de 3ª geração de 210mm. Amortecedores monotubo de alumínio de alta pressão Suspensão traseira: five link com eixo sólido heady duty Dana 44 de 3ª geração de 220mm. Amortecedores monotubo de alumínio de alta pressão

five link com eixo sólido heady duty Dana 44 de 3ª geração de 220mm. Amortecedores monotubo de alumínio de alta pressão Rodas: 17X7.5 Black Alum Wheels

17X7.5 Black Alum Wheels Pneus: 245/75 R17

245/75 R17 Comprimento: 5.591mm

5.591mm Largura da carroceria: 1.894mm

1.894mm Altura: 1.905mm

1.905mm Distância entre eixos: 3.488mm

3.488mm Balanço dianteiro: 817mm

817mm Balanço traseiro: 1.286mm

1.286mm Ângulo entrada: 43°

43° Ângulo saída: 26°

26° Bitola dianteira: 1.598mm

1.598mm Bitola traseira: 1.598mm

1.598mm Altura mínima: 268mm

268mm Volume de carga: 1.000 litros

1.000 litros Volume do tanque de combustível: 83 litros

83 litros Peso em ordem de marcha: 2.261kg

2.261kg Capacidade máxima de tração (CMT): 6.073kg

6.073kg Capacidade de carga declarada pelo fabricante (payload): 674kg

674kg Massa máxima de reboque que pode ser acoplada (towing): 3.138 kg

3.138 kg Consumo: 6,50 km/l no ciclo urbano e 7,44 km/l na estrada

6,50 km/l no ciclo urbano e 7,44 km/l na estrada Velocidade máxima: 156 Km/h (limitada eletronicamente)

156 Km/h (limitada eletronicamente) Aceleração de 0 - 100 km/h: 8,1s

8,1s Preço: R$ 499.999

Principais itens de série do Jeep Gladiator Rubicon:

O modelo vem equipado com faróis dianteiros e de neblina de LED e as luzes de circulação diurna (DRL), também em LED Crédito: Jeep/Divulgação

Novo spray de proteção na caçamba



Tração 4x4 Rock Trak com relação reduzida 4:1



Bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok

Nova Câmera Frontal Off-Road



Barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica

Protetores para Pedra

Rodas de 17” com pneus de uso misto

HDC – Hill Descent Control

Off-Road Pages

Sistema Off-Road+

Teto removível na cor da carroceria

Portas Removíveis

Para-brisa rebatível

2 ganchos para reboque frontais e 1 traseiro

Protetores de cárter, transmissão e tanque

Faróis e lanternas em LED

ACC – Piloto Automático Adaptativo

AEB - Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência

Monitoramento de pontos cegos

Central Multimídia Uconnect de 8,4”

Apple CarPlay e Android Auto

Navegação GPS

Sistema de áudio Premium “Alpine”

Nove alto falantes e subwoofer

Caixa de som portátil Alpine

Cluster digital de 7”

Portas USB tipo A + C

Sensor de estacionamento traseiro

Câmera de ré

Detector de tráfego cruzado

Assistente de voz

Ar-condicionado digital dualzone

Chave presencial com partida remota

Monitoramento da pressão dos pneus

Airbags frontais e laterais

ERC e ESC

IBS - Sensor inteligente da bateria

HSA - assistente de partida em rampa

Bancos revestidos em couro

Porta objetos com chave sob o banco traseiro

Sistema de escoamento de água para lavagem interna

Porta da caçamba com três posições

Tomada de 220V na caçamba

Ganchos para suporte de carga na caçamba

72 acessórios