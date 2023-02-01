Jeep Gladiator ganha proteção extra na caçamba para a linha 2023

A picape off-road da Jeep chegou ao Brasil no ano passado e deu as caras no reality No Limite, fazendo parte da prova de imunidade, associando o modelo de apelo aventureiro com o reality de sobrevivência. E para a linha 2023, a Gladiator chega sem nada novo no design ou nos equipamentos, mas traz como novidade uma camada de proteção extra para a caçamba.
O modelo passa a contar com spray-in bedliner, uma tecnologia que, segundo a montadora, garante uma camada extra de proteção, principalmente contra arranhões. Com isso, o spray abrasivo conferiu um novo visual para o interior da caçamba, já que antes ela acompanhava a cor da carroceria e agora, passa a ser totalmente escurecida, em preto.
Ao contrário das constantes remarcações de preços dos veículos no Brasil, nos últimos meses, a linha 2023 da Gladiator não mexeu no preço, permanecendo os mesmos R$ 499.999 de sua chegada em 2022 no Brasil.
Disponível na versão Rubicon, a picape é equipada com motor 3.6L V6 a gasolina, capaz de gerar 284cv de potência e 347 Nm de torque e trabalha associado a um câmbio automático de 8 marchas.
Sua caçamba tem capacidade de 1.000 litros e a capacidade de reboque ultrapassa três toneladas (são exatamente 3.138kg). Entre as funcionalidades da caçamba estão quatro ganchos, localizados nas cavidades das rodas para maximizar o espaço de carga (e que podem ser ajustados), além de uma tomada elétrica de 220V para uso geral.
O modelo vem equipado com faróis dianteiros e de neblina de LED e as luzes de circulação diurna (DRL), também em LED, formam uma auréola ao redor dos faróis. Ele tem tração 4X4 Rock-Trac chancelada pelo selo Trail Rated, usado nas versões aventureiras da marca.
Outro diferencial é a “experiência open-air” destacada pela montadora, já que as portas e teto são removíveis, enquanto o para-brisa, feito com moldura de alumínio, pode ser rebatido – basta dobrar as alças e prendê-lo nos ganchos do capô. A picape Gladiator tem garantia de três anos.
Ficha técnica
Jeep Gladiator Rubicon
- Motor: 3.6 liter Pentastar de 6 cilindros a gasolina
- Transmissão: automática com 8 marchas
- Potência máxima: 284 cv (209 kW) @ 6400 rpm
- Torque máximo: 35,38 kgf (347 Nm) @ 4100 rpm
- Freios: comando Anti blocante (power-assisted). Rodas Dianteiras, sistema a disco ventilado com pinça flutuante de pistão duplo. Traseiras sistema a disco sólido
- Direção: assistência eletro-hidráulico power
- Suspensão dianteira: five-link com eixo sólido heady duty Dana 44 de 3ª geração de 210mm. Amortecedores monotubo de alumínio de alta pressão
- Suspensão traseira: five link com eixo sólido heady duty Dana 44 de 3ª geração de 220mm. Amortecedores monotubo de alumínio de alta pressão
- Rodas: 17X7.5 Black Alum Wheels
- Pneus: 245/75 R17
- Comprimento: 5.591mm
- Largura da carroceria: 1.894mm
- Altura: 1.905mm
- Distância entre eixos: 3.488mm
- Balanço dianteiro: 817mm
- Balanço traseiro: 1.286mm
- Ângulo entrada: 43°
- Ângulo saída: 26°
- Bitola dianteira: 1.598mm
- Bitola traseira: 1.598mm
- Altura mínima: 268mm
- Volume de carga: 1.000 litros
- Volume do tanque de combustível: 83 litros
- Peso em ordem de marcha: 2.261kg
- Capacidade máxima de tração (CMT): 6.073kg
- Capacidade de carga declarada pelo fabricante (payload): 674kg
- Massa máxima de reboque que pode ser acoplada (towing): 3.138 kg
- Consumo: 6,50 km/l no ciclo urbano e 7,44 km/l na estrada
- Velocidade máxima: 156 Km/h (limitada eletronicamente)
- Aceleração de 0 - 100 km/h: 8,1s
- Preço: R$ 499.999
Principais itens de série do Jeep Gladiator Rubicon:
- Novo spray de proteção na caçamba
- Tração 4x4 Rock Trak com relação reduzida 4:1
- Bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok
- Nova Câmera Frontal Off-Road
- Barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica
- Protetores para Pedra
- Rodas de 17” com pneus de uso misto
- HDC – Hill Descent Control
- Off-Road Pages
- Sistema Off-Road+
- Teto removível na cor da carroceria
- Portas Removíveis
- Para-brisa rebatível
- 2 ganchos para reboque frontais e 1 traseiro
- Protetores de cárter, transmissão e tanque
- Faróis e lanternas em LED
- ACC – Piloto Automático Adaptativo
- AEB - Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência
- Monitoramento de pontos cegos
- Central Multimídia Uconnect de 8,4”
- Apple CarPlay e Android Auto
- Navegação GPS
- Sistema de áudio Premium “Alpine”
- Nove alto falantes e subwoofer
- Caixa de som portátil Alpine
- Cluster digital de 7”
- Portas USB tipo A + C
- Sensor de estacionamento traseiro
- Câmera de ré
- Detector de tráfego cruzado
- Assistente de voz
- Ar-condicionado digital dualzone
- Chave presencial com partida remota
- Monitoramento da pressão dos pneus
- Airbags frontais e laterais
- ERC e ESC
- IBS - Sensor inteligente da bateria
- HSA - assistente de partida em rampa
- Bancos revestidos em couro
- Porta objetos com chave sob o banco traseiro
- Sistema de escoamento de água para lavagem interna
- Porta da caçamba com três posições
- Tomada de 220V na caçamba
- Ganchos para suporte de carga na caçamba
- 72 acessórios
Com informações da Jeep.