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Prova da Imunidade

Jeep apresenta nova picape Gladiator no reality No Limite

Modelo é derivado do SUV Wrangler e deve chegar ao Brasil ainda este ano em apenas uma versão, a Rubicon

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 10:46

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

09 mai 2022 às 10:46
Jeep apresenta nova picape Gladiator no programa No Limite
A Jeep Gladiator chega ao país oferecendo, inclusive, uma versão militar derivada do modelo civil, Crédito: Globoplay
Depois de oficializar a vinda da picape Gladiator para o Brasil, a Jeep apresentou o modelo durante a prova de imunidade do reality de sobrevivência No Limite, na última semana. O carro apareceu ao lado dos Jeeps Wrangler e do novo Renegade.
Divididos em dois grupos, os participantes colocaram sacos de areia na picape Gladiator e no Wrangler e depois, seguiram em um trajeto com obstáculos off-road. Na segunda etapa, os participantes precisaram empilhar os sacos de areia para ter acesso a uma placa de madeira. A tribo Lua, que realizou a dinâmica em menos tempo, foi a vencedora da prova e conquistou a imunidade.
Apesar de sua estreia no Brasil, a Gladiator já conta com uma história de 60 anos de existência. Com um design tão icônico quanto o do antigo Willys, a picape chega ao país oferecendo, inclusive, uma versão militar derivada do modelo civil, com a possibilidade de retirar as portas.
Jeep apresenta nova picape Gladiator no programa No Limite
A picape apareceu durante uma prova do programa, ao lado do Wrangler e do Renegade Crédito: Globoplay
A expectativa é que a Jeep Gladiator seja comercializada já a partir do segundo semestre deste ano. Derivada do Jeep Wrangler, que possui um design mais robusto e aspecto militar, a Gladiator é maior do que a sua versão SUV: são 5.537 mm de comprimento contra 4.785 do Wrangler e 1.939 mm de altura, sendo que o SUV tem 1.869 mm de altura.

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O modelo será vendido no Brasil com apenas uma versão, a Rubicon, com uma pegada off-road muito mais forte. O motor esperado é o mesmo que está presente na versão americana, o 3.6 V6 Pentastar a gasolina de 289 cv e 35,9 kgfm de torque. Assim como a versão americana, o câmbio será automático, com oito marchas. Nos Estados Unidos, o modelo é vendido a partir de US$ 48.025 (o equivalente a R$ 243.626).

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