Jeep apresenta nova picape Gladiator no reality No Limite

A Jeep Gladiator chega ao país oferecendo, inclusive, uma versão militar derivada do modelo civil, Crédito: Globoplay

Depois de oficializar a vinda da picape Gladiator para o Brasil, a Jeep apresentou o modelo durante a prova de imunidade do reality de sobrevivência No Limite, na última semana. O carro apareceu ao lado dos Jeeps Wrangler e do novo Renegade.

Divididos em dois grupos, os participantes colocaram sacos de areia na picape Gladiator e no Wrangler e depois, seguiram em um trajeto com obstáculos off-road. Na segunda etapa, os participantes precisaram empilhar os sacos de areia para ter acesso a uma placa de madeira. A tribo Lua, que realizou a dinâmica em menos tempo, foi a vencedora da prova e conquistou a imunidade.

Apesar de sua estreia no Brasil, a Gladiator já conta com uma história de 60 anos de existência. Com um design tão icônico quanto o do antigo Willys, a picape chega ao país oferecendo, inclusive, uma versão militar derivada do modelo civil, com a possibilidade de retirar as portas.

A picape apareceu durante uma prova do programa, ao lado do Wrangler e do Renegade Crédito: Globoplay

A expectativa é que a Jeep Gladiator seja comercializada já a partir do segundo semestre deste ano. Derivada do Jeep Wrangler, que possui um design mais robusto e aspecto militar, a Gladiator é maior do que a sua versão SUV: são 5.537 mm de comprimento contra 4.785 do Wrangler e 1.939 mm de altura, sendo que o SUV tem 1.869 mm de altura.