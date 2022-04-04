Jeep Compass 4xe começa a ser vendido no Brasil por R$ 349.990

Importado da Itália, o SUV eletrificado da Jeep é o primeiro eletrificado da marca que chega ao Brasil Crédito: Jeep/Divulgação

A Jeep reservou o dia 4 de abril, também conhecido como o Jeep Day (por causa da alusão ao 4x4 na data), para fazer o lançamento nacional da versão híbrida do seu SUV médio, o Compass 4xe (pronuncia-se “four by e”, um trocadilho com a leitura da expressão 4x4 - “four by four” - em inglês). O primeiro eletrificado da marca chega em uma versão plug-in, com autonomia total de até 900 km, consumo de até R$ 25,4 km/l e possibilidade de rodar quase 50 km de forma 100% elétrica.

Importado da Itália, o SUV eletrificado da Jeep é o primeiro de uma série de outros produtos nessa linha que devem chegar ao Brasil ainda este ano. Inclusive, foi anunciado o lançamento do novo Jeep Grand Cherokee para 2022, segundo os executivos da empresa presentes no evento de lançamento, transmitido ao vivo pelas redes sociais.

O Compass 4xe será oferecido na versão Série S, que é a mais completa da gama do modelo, que não inclui opcionais e não tem cobrança de cor do veículo. Os preços partem de R$ 349.990. O modelo estará disponível em 40 concessionárias da marca, incluindo Vitória, com um veículo de teste drive.

Segundo o vice-presidente sênior de Operações Comerciais da Jeep para o Brasil, Everton Kurdejak, já estão reservadas 1.000 unidades importadas da Itália para as vendas. E os primeiros 40 compradores do modelo (o primeiro de cada uma das concessionárias que irão vender o modelo) ganharão o wallbox (aparelho para recarga do sistema elétrico), que será vendido como acessório da marca para os demais interessados.

Versão híbrida terá teto solar de série, entre outros equipamentos Crédito: Jeep/Divulgação

“Nossos clientes, inclusive, poderão recarregar gratuitamente seu veículo nas concessionárias. Além de contar com uma ampla rede de apoio, também terão a segurança da garantia exclusiva de cinco anos para a bateria de tração (bateria de alta tensão e sistemas elétricos do modo híbrido), que complementa a proteção completa de três anos oferecida em todos os modelos Jeep”, afirma Kurdejak.

DIFERENÇAS ESTÉTICAS

O Jeep Compass 4xe chega com algumas diferenças estéticas da sua versão a combustão. A intenção da marca é fazer com que o carro seja facilmente identificado e para isso, ele terá quatro novas cores: Prata Glacier, Preto, Branco Alpine e Azul Shade. O modelo terá rodas de liga-leve de 19” em gloss black e teto-solar panorâmico Command View.

Outro detalhe é a cor azul também está presente em torno dos badges “Jeep” e “Compass” no capô, portas dianteiras e porta-malas. Na traseira também fica o logotipo “4xe”, que tem a última letra pintada também em azul para reforçar a presença da tecnologia híbrida plug-in no modelo. O Compass 4xe também oferece faróis com design exclusivo full LED.

O logotipo “4xe” na traseira traz a última letra pintada em azul para reforçar a presença da tecnologia híbrida plug-in no modelo Crédito: Jeep/Divulgação

O modelo ainda traz câmera 360º, sendo o primeiro da Jeep a vir com esse recurso, sistema de som mais potente e estreia a inclusão da assistente virtual Alexa in Vehicle, que estreou no Jeep Commander.

Na cabine, o Compass 4x3 recebeu costuras contrastantes exclusivas e novos comandos ao redor do motorista exclusivos para ajustar o trem de força eletrificado do Compass 4xe híbrido plug-in. Além dos botões adicionais, o modelo possui uma segunda tampa, no para-lama traseiro esquerdo, destinado ao conector de recarga. Ele é do padrão europeu Type 2, o mais comum no Brasil, e possui luzes indicativas sobre o nível de carga da bateria.

MOTORIZAÇÃO

O Jeep Compass 4xe híbrido plug-in possui um motor a combustão, na dianteira, e dois motores elétricos, na parte de trás do veículo. O propulsor térmico é o T270 turbo, movido a gasolina e que alcança 180 cv de potência e 270 Nm de torque. Ele é acoplado a um câmbio automático de seis marchas e auxiliado por um motor elétrico, que também cumpre a função de gerador. Esse conjunto gera tração no eixo dianteiro e também produz eletricidade para as baterias.

No eixo traseiro fica o segundo motor elétrico, capaz de gerar 60 cv e 250 Nm de torque — que está disponível em qualquer rotação. Esse conjunto compacto é conectado diretamente ao eixo traseiro, permitindo que o Compass 4xe híbrido plug-in mantenha a tração nas quatro rodas ao mesmo tempo em que dispensa o cardã.

O Compass 4xe será oferecido na versão Série S, que é a mais completa da gama do modelo Crédito: Jeep/Divulgação

A gestão eletrônica garante que o veículo tenha tração nas quatro rodas sempre que necessário. Se a bateria estiver com baixa carga, o motor dianteiro gera energia elétrica para ser enviada ao conjunto traseiro, o que assegura o máximo de performance e aderência em qualquer circunstância. As baterias têm capacidade total de 11,4 kWh, possibilitando uma autonomia 100% elétrica de até 44 quilômetros.

Pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), o Compass 4xe híbrido plug-in alcança um consumo urbano de 25,4 km/l, com autonomia de 927 quilômetros. Na rodovia, pelos mesmos padrões, o consumo é de 24,2 km/l. Os números de eficiência surpreendentes contrastam com o desempenho digno de um esportivo: com potência combinada de 240 cv, o 0 a 100 km/h é cumprido em somente 6,8 segundos, com velocidade máxima de 206 km/h.

RECARGA E MODOS DE DIRIGIR

Diferente de um carro 100% elétrico, o veículo híbrido aproveita a frenagem regenerativa para recarregar a bateria. Ao pisar no freio de forma suave, o gerenciamento eletrônico usa os próprios motores elétricos para gerar eletricidade. Dessa forma, além de recarregar a bateria, é possível reduzir a velocidade do veículo sem a necessidade de acionar os freios a disco tradicionais.

O Jeep Compass 4xe possui três modos diferentes de dirigir: a função Hybrid, a Electric e a e-Save Crédito: Jeep/Divulgação

Esse comportamento pode ser intensificado ao acionar o botão e-Coasting próximo ao sistema multimídia. Ao ser ativado, ele amplia a regeneração de energia em desacelerações, sempre que o acelerador é aliviado.

Por ser um modelo plug-in, o Compass 4xe possibilita repor a energia da bateria ligado à rede elétrica. E isso pode ser feito de duas maneiras. A primeira é usando o carregador doméstico portátil incluso no modelo e conectado a uma tomada de 110V/220V de três pinos. Assim, o Compass 4xe é recarregado entre quatro e 20 horas, de acordo com a tensão escolhida.

A outra forma, é usando um carregador de parede wallbox, que dispensa instalação trifásica e tem potência de 7,4 kW, possibilitando a recarga completa em 100 minutos no modo mais rápido ou em nove horas no mais lento. O agendamento da recarga pode ser feito pelo sistema multimídia ou por meio do smartphone no aplicativo.

O Jeep Compass 4xe possui três modos diferentes de dirigir. A primeira é a função Hybrid, que é padrão de modelos híbridos. Já na função Electric, o veículo aciona apenas o motor elétrico traseiro, possibilitando uma condução 100% livre de emissões, com aceleração máxima de até 133 km/h e autonomia de 44 km.

Modelo possui uma segunda tampa, no para-lama traseiro esquerdo, destinado ao conector de recarga. Crédito: Jeep/Divulgação

E a terceira função de direção, e-Save, permite manter ou mesmo carregar a bateria usando a própria força do motor térmico. No modo passivo, o e-Save mantém o nível de carga da bateria e no modo ativo, ele usa o motor elétrico acoplado ao conjunto à combustão para carregar a bateria sem que o motorista precise se preocupar em encontrar uma estação de recarga.

CONDUÇÃO E 4X4

O Compass 4xe híbrido plug-in oferece quatro modos distintos de condução, que ajustam parâmetros como mapa da troca de marchas, resposta do acelerador e assistência da direção elétrica. No modo Auto, o carro faz todo o trabalho: ele analisa continuamente dados como velocidade, inclinação e aderência para entregar a melhor performance e eficiência.

O modo Snow (neve) é voltado para condução em pisos muito escorregadios, adequando o conjunto mecânico para situações de baixíssima aderência. No modo Sand/Mud (areia/lama), o Compass 4xe fica pronto para encarar trilhas enlameadas ou com piso macio. O programa Sport é para quem quer aproveitar o máximo dos 240 cv de potência combinada e a estabilidade da suspensão independente nas quatro rodas com tração 4x4.

Os diferentes modos de condução são complementados pelas opções 4WD Lock, 4WD Low e HDC (assistente de descida), que ampliam ainda mais a capacidade off-road do Compass 4xe híbrido plug-in.

Rodas de liga leve de 19 polegadas em gloss black complementam o visual exclusivo da versão Crédito: Jeep/Divulgação

O conjunto híbrido plug-in também deu ao novo Compass uma capacidade de reboque de até 600 kg (nas versões do Novo Compass com motor T270 turbo flex ou TD380 turbo diesel são 400kg).

VERSÃO S SEM OPCIONAIS

Topo de linha do Jeep Compass não terá opcionais, segundo a montadora. Entre os itens está teto solar panorâmico, faróis com facho alto automático, assistente de estacionamento semi autônomo, sistema ADAS com controlador de velocidade adaptativo, alerta de mudança de faixa com correção, leitor automático de placas, alerta de veículo no ponto cego e frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, ciclistas ou motociclistas.

O pacote avança com o sistema de visão 360 graus exclusivo do Compass 4xe. A central multimídia tem 10,1 polegadas e integração com Android Auto e Apple Carplay sem fio.

A central multimídia tem 10,1 polegadas e integração com Android Auto e Apple Carplay sem fio Crédito: Jeep/Divulgação

Por conta da conexão via internet integrada ao veículo, o motorista pode consultar a autonomia, checar detalhes do consumo, programar e ver o tempo de recarga e até ativar o ar-condicionado à distância a partir de um smartphone ou usando a assistente virtual Alexa.

A plataforma conectada Adventure Intelligence recebeu ainda mais recursos especialmente voltados à eletrificação, permitindo recarregar o veículo, quando ligado a uma fonte de energia; programar a recarga; programar climatização, escolhendo data e o horário de início do seu percurso, dia da semana e a recorrência, entre outras facilidades.

Com informações da Jeep.

FICHA TÉCNICA

Já estão reservadas 1.000 unidades importadas da Itália para as vendas, segundo a Jeep Crédito: Jeep/Divulgação

JEEP COMPASS 4XE