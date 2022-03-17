Caoa traz para o Brasil dois modelos híbridos da japonesa Subaru

Subaru Forester e-Boxer chega ao Brasil junto do modelo XV com novidades no motor, que agora é híbrido Crédito: Caoa/Divulgação

Enquanto o segmento de carros elétricos segue a todo o vapor no Brasil, o de veículos híbridos também surge como alternativa em tempos com o preço da gasolina ultrapassando os R$ 7 o litro . E o Subaru Forester e Subaru XV são os dois primeiros modelos da marca japonesa a chegar ao Brasil, pela Caoa, que trazem a motorização híbrida e-Boxer.

O Subaru Forester conta com motorização Boxer 2.0 litros aspirada de 150 CV e 20 Kgf.m com injeção direta de combustível. Com a introdução do motor elétrico, o Forester e-Boxer ganhou mais 16% em eficiência energética, passando para 1,72 MJ/Km, segundo a montadora.

“O lançamento destes modelos simboliza o início de uma nova fase da Subaru no País, marcada pela chegada de veículos ainda mais eficientes, que oferecerão tecnologia, performance e segurança superiores. A importante mudança no nível de exigência e na busca de soluções ambientais mais conscientes nos trouxeram até este momento e alinharam os pensamentos da Caoa e da própria Subaru”, avalia o diretor de vendas da Subaru para o Brasil, Roberto Pedrosa.

Os dois modelos contam com motorização Boxer 2.0 litros aspirada de 150 CV e 20 Kgf.m com injeção direta de combustível Crédito: Caoa/Divulgação

O sistema combina as ações do motor Boxer, a tração 4x4 Symmetrical AWD e a assistência de um motor elétrico introduzido em sua transmissão. Os dois modelos são designados como Mild Hybrid Vehicle (MHEV) em que o motor a combustão é a principal fonte de energia, com a bateria e o motor elétrico auxiliando em certas situações de direção, como no momento que o veículo está estático e inicia sua movimentação.

Utilizado nos dois modelos, o motor elétrico resulta em maior desempenho de potência do que os números do motor à combustão isoladamente e melhora também nos índices de eficiência energética. Especialmente durante a condução com carga leve e partindo de uma parada, o motor elétrico se destaca proporcionando uma aceleração mais forte e agradável.

Além disso, o motor elétrico é relativamente pequeno e leve, o que o torna mais econômico em termos de consumo de combustível, segundo a Caoa. Este motor elétrico utilizado no e-Boxer gera uma potência máxima de 12,3 kW e torque de 66 Nm.

CENTRO DE GRAVIDADE BAIXO

Os SUVs Subaru Forester 2.0 e-Boxer e Subaru XV 2.0 e-Boxer herdam o desempenho do centro de gravidade baixo e AWD simétrico. Para manter esta característica, o motor elétrico é colocado próximo ao centro de gravidade do veículo, enquanto a bateria e outros componentes são dispostos acima do eixo traseiro, obtendo um centro de gravidade ainda mais baixo e uma distribuição de peso dianteiro e traseiro mais equilibrada.

O motor permite dirigir em modo EV (apenas com o funcionamento do motor elétrico) em baixas velocidades e fornece assistência motriz em velocidades médias, ajudando a melhorar a eficiência de combustível. Ao dirigir em altas velocidades, o motor elétrico é desligado.

O Subaru Forester e-Boxer possui design robusto Crédito: Caoa/Divulgação

Os dois modelos contam com o sistema de condução inteligente SI-Drive. No Modo S, o motor elétrico é ativado mais cedo durante a aceleração enquanto mantém os RPMs mais altos do motor Boxer para uma melhor resposta de aceleração. Ainda no Modo S, os níveis da relação do motor elétrico são exibidos no visor multifuncional para que o motorista possa visualizar seu funcionamento.

MUDANÇAS ESTÉTICAS

O Subaru Forester e-Boxer possui design robusto e a sua dianteira recebeu mudanças, passando a contar com faróis redesenhados com um estilo mais agudo. O para-choque dianteiro ganhou uma pequena área em relevo, abaixo do farol, salientando o desenho da moldura que contempla os faróis de neblina. Na nova grade frontal, houve o reposicionamento do logo das seis estrelas.

Também foi introduzida a tecnologia denominada Active Grill Shutter. A grade dianteira com controle abre ou fecha automaticamente suas aletas mudando sua configuração, em função da velocidade do veículo e da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, além de ser um componente aerodinâmico.

Outra mudança é a quarta geração do EyeSight, que utiliza câmeras estéreo com um campo de visão significativamente maior, além de um novo software de reconhecimento de imagem. Foram ainda aprimoradas a frenagem de pré-colisão, controle de cruzeiro adaptativo, centralização na faixa de rodagem, alerta de saída de faixa, além da adição da direção autônoma de emergência.

Modelos têm reconhecimento facial de até 5 condutores, ajustando as configurações, inclusive de bancos e ar-condicionado Crédito: Caoa/Divulgação

O modelo conta ainda com o Sistema de Monitoramento do Motorista que verifica o comportamento do condutor para alertar fadiga excessiva e falta de atenção. Também permite o reconhecimento facial de até cinco condutores, ajustando automaticamente as configurações individuais das posições do banco, dos espelhos externos, do ar-condicionado e do computador de bordo.

O Subaru Forester 2.0 e-Boxer já está sendo comercializado com preço de R$ 223.900, enquanto o Subaru XV 2.0 e-Boxer chega ao Brasil com preços a partir de R$193.900.

Com informações da Caoa.

FICHA TÉCNICA

SUBARU FORESTER 2.0 E-BOXER

Na nova grade frontal do Subaru Forester e-Boxer, houve o reposicionamento do logo das seis estrelas. Crédito: Caoa/Divulgação

Motor: Boxer, pistões horizontalmente opostos, de quatro tempos e quatro cilindros, gasolina, DOHC 16-válvulas

Sistema de injeção: Injeção direta de gasolina

Capacidade do tanque de combustível: 48l

Potência máxima: 110 kW / 6.000 rpm

Torque máximo: 196 Nm/4.000 rpm

Velocidade máxima: 188 km/h

Aceleração (0-100 km/h): 11,8s

Motorização e-Boxer: Motor trifásico síncrono de ímã permanente/ Potência máxima 12.3 kW / Torque máximo 66 Nm (6.7 kgfm)

Bateria: Bateria de Íon de Lítio/ potência máxima de 13.5 kW/h/ 118.4 v de tensão

Tipo de tração: Symmetrical All-Wheel/ Drive Sistema de Divisão Ativa de Torque

Comprimento total: 4.485 mm

Largura total: 1.800 mm

Altura total: 1.730 mm

Distância entre-eixos: 2.670 mm

Distância mínima em relação ao solo: 220 mm

Capacidade de carga: 509l

Peso em ordem de marcha: 1.672 kg

Transmissão: CVT Lineartronic com 7 marchas e ré

Direção: Elétrica com pinhão e cremalheira

Suspensão: independente nas 4 rodas/dianteira invertida, tipo McPherson/Traseira com duplo braço oscilante

Freios: discos de freios ventilados dianteiro e traseiro

Rodas/Pneus: 225/55R18, 18 x 7"J

SUBARU XV 2.0 E-BOXER

O Subaru XV e-Boxer herda o desempenho do centro de gravidade baixo e AWD simétrico. Crédito: Caoa/Divulgação