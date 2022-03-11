Litro da gasolina comum chega a R$ 7,37 em postos da Grande Vitória

Funcionário trocando tabela com valores dos combustíveis em posto Crédito: Kaique Dias

Em um posto na Avenida Vitória, na altura do bairro Horto, na Capital , o preço do litro da gasolina aditivada - que é vendida no mesmo preço da comum - já foi alterado e atingiu os R$ 7,37. O diesel também já sofreu aumento e está sendo comercializado a R$ 6,26.

Em um posto na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, um outro posto iniciou o dia trocando a placa que anuncia o preço do litro da gasolina. O combustível será comercializado também a R$ 7,37 no local.

Em posto no Centro de Vitória, placa de anuncio do preço foi alterada no início da manhã: novo valor é de R$ 7,37 Crédito: Leitor de A Gazeta

Um posto de combustíveis na Reta da Penha, próximo à Ponte da Passagem, ainda não tinha ajustado o preço no início da manhã. Há relatos de gasolina sendo vendida a R$ 6,69. Em outros postos, como na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), o aumento está consolidado: R$ 7,69.

Em Vila Velha o reajuste também já está afetando o preço nos postos de combustíveis. Em um deles, que fica no cruzamento da Avenida Champagnat com a Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, o preço com pagamento no cartão de débito ou dinheiro - que é geralmente menor que no pagamento no crédito - está em R$ 7,29.

Gasolina em posto de Vila Velha está sendo comercializada a R$ 7,29 Crédito: Poliana Alvarenga

Ouvintes da Rádio CBN Vitória relataram à jornalista Patrícia Valim que em postos de combustíveis na Rodovia do Sol a gasolina está sendo comercializada a R$ 7,10. Já no bairro Praia das Gaivotas, o valor do litro do combustível em um posto está em R$ 7,30.

Rádio CBN Vitória apontaram que o preço da gasolina está variando conforme os postos de combustíveis. O valor do litro está sendo observado entre R$ 7,29 e R$ 7,49, dependendo do bairro. Em Jacaraípe, uma consumidora informou ter conseguido abastecer com o litro a R$ 6,57, na Avenida Abdo Saad. Na Serra , ouvintes daapontaram que o preço da gasolina está variando conforme os postos de combustíveis. O valor do litro está sendo observado entre R$ 7,29 e R$ 7,49, dependendo do bairro. Em Jacaraípe, uma consumidora informou ter conseguido abastecer com o litro a R$ 6,57, na Avenida Abdo Saad.

Rádio CBN Vitória. Em Cariacica , na região de Campo Grande, um posto de combustíveis às margens da BR 262 está vendendo a gasolina a R$ 7,69 o litro, conforme o relato de ouvintes da

FILA EM POSTOS

O aumento no preço dos combustíveis foi anunciado na quinta-feira (10) e, por isso, filas de carros foram observadas em postos da Grande Vitória , com os consumidores aproveitando para encher o tanque antes do reajuste. A empresária Raiane de Souza Duarte correu para conseguir abastecer ainda com o preço antigo.

"Hoje, eu abasteci com R$ 100, mas agora eu vim para acabar de completar, porque o valor do diesel está um absurdo. Eu uso o carro todo o dia para trabalhar, mas vou tentar diminuir um pouco", afirmou.

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INTERIOR DO ESTADO

Linhares amanheceu com postos de combustíveis comercializando a gasolina no preço reajustado. A mudança aconteceu à meia-noite desta quinta-feira (10) e está mais cara do que na Grande Vitória: R$ 7,49 no pagamento em dinheiro ou cartão de débito ou R$ 7,59 no cartão de crédito.

O aumento foi de R$ 0,50 no litro, já que, até a quinta-feira, o combustível estava sendo vendido em uma média de R$ 6,99 na cidade. Filas de carros também foram registradas em postos de combustíveis de Linhares, com motoristas tentando aproveitar o preço ainda em conta.

A repórter Ariele Rui, da TV Gazeta Norte conversou com o dono de um posto de combustíveis do bairro Colina, que afirmou que pode haver um novo reajuste ainda nesta sexta-feira (11). Segundo ele, o preço por litro chegaria próximo dos R$ 8.

ENTENDA O REAJUSTE

No caso da gasolina, o reajuste para as distribuidoras é de 18,8%. O preço médio nas refinarias da estatal passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. Para o diesel, o aumento é ainda maior, de 24,9%. O valor subirá quase R$ 1 por litro, de R$ 3,61 para R$ 4,51.

Frentista corrige placa com preço da gasolina em posto de Colatina: reajustes constantes Crédito: TV Gazeta Noroeste

Segundo o CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura), foram os maiores reajustes ao menos desde o início da política atual de preços, em 2016. Com os aumentos anunciados nesta quinta, o preço da gasolina vendida pela Petrobras acumula alta de 24,5% em 2022. O preço do diesel vendido pela estatal subiu 35%.

Considerando que a gasolina vendida pela Petrobras representa 73% da mistura vendida nos postos - o restante é etanol anidro - o reajuste nas refinarias terá impacto de R$ 0,44 por litro, elevando o preço médio nacional para a casa dos R$ 7 nas bombas pela primeira vez na história.

Já o preço médio do diesel, considerando que todas as outras parcelas se mantenham inalteradas, chegaria a um valor em torno de R$ 6,40 por litro.

O gás de cozinha, conhecido como GLP (gás liquefeito de petróleo), terá seu primeiro reajuste após 152 dias. O preço médio de venda, para as distribuidoras, passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, um reajuste de 16,1%.