Reajuste nos combustíveis: motoristas fazem filas em postos no ES

Após o anúncio de que a gasolina e o diesel ficarão mais caros a partir desta sexta-feira (11), os motoristas capixabas correram para abastecer os automóveis antes de o reajuste entrar em vigor. Vários postos de combustíveis na Grande Vitória registraram filas nesta quinta-feira (10). O vídeo acima mostra filas em postos localizados nas avenidas Avenida César Hilal e Américo Buaiz, em Vitória, e na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha.
Poucas horas antes, a Petrobras divulgou um aumento no preço médio do litro vendido às distribuidoras: de 18% na gasolina e de 25% no diesel. A estatal afirmou que ficou quase dois meses sem fazer alterações no valor e que está acompanhando a postura já adotada por outros fornecedores no país.
Ao saber da notícia, a empresária Raiane de Souza Duarte foi a um posto em Vitória para encher o tanque. "Hoje, eu abasteci com R$ 100, mas agora eu vim para acabar de completar, porque o valor do diesel está um absurdo. Eu uso o carro todo o dia para trabalhar, mas vou tentar diminuir um pouco", afirmou.
Anúncio de reajuste gera corrida aos postos na Grande Vitória
Com o reajuste anunciado, o preço do diesel passará de R$ 3,61 para R$ 4,51. Já o da gasolina sairá de R$ 3,25 para R$ 3,86. Segundo a Petrobras, o aumento se fez necessário para que "o mercado brasileiro não sofra risco de desabastecimento, após serem observador patamares consistentemente elevados".
A estatal ainda afirmou que "decidiu não repassar a volatilidade do mercado de imediato, realizando um monitoramento diário dos preços do petróleo, apesar da disparada do valor do petróleo e derivados em todo o mundo, ao longo das últimas semanas, em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia".