Papo de Colunista: a Guerra da Ucrânia e o preço da gasolina no Brasil

A Guerra da Ucrânia, além do drama humano, está provocando instabilidade na economia global, principalmente no setor de combustíveis, haja vista que a Rússia, o país agressor, está entre os maiores produtores de petróleo e gás do mundo.
A situação vem se agravando dia a dia e pode piorar porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que vai proibir a importação de petróleo do país de Vladimir Putin. O mercado mundial está cada vez mais tenso e a cotação do barril do petróleo chega a superar os 130 dólares, o que deve provocar a elevação no preço do diesel e da gasolina.
E no Brasil, como ficará a situação? O presidente Jair Bolsonaro (PL) ameaça intervir na política de preços da Petrobras, o que pode aumentar a crise, segundo especialistas.
Para falar sobre esse quadro de turbulência no setor energia, o Papo de Colunista de A Gazeta desta semana (9/3) vai entrevistar o economista Orlando Caliman, que conversará com os colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz.