Papo de Colunista fala sobre chuva no ES e a atuação da Defesa Civil

Não é somente em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que o tempo fechado inspira medo na população. No interior do Espírito Santo, a chuva deixa pessoas desabrigadas ou desalojadas, consome bens e ameaça a vida nas áreas urbanas. Apesar de o fenômeno natural não ser a causa do problema, é a partir da chuva que as mazelas vêm à tona.