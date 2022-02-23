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Podcast #90

Papo de Colunista fala sobre chuva no ES e a atuação da Defesa Civil

Os colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz conversam com o coronel André Có, coordenador da Defesa Civil estadual

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 12:10

Públicado em 

23 fev 2022 às 12:10
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Não é somente em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que o tempo fechado inspira medo na população. No interior do Espírito Santo, a chuva deixa pessoas desabrigadas ou desalojadas, consome bens e ameaça a vida nas áreas urbanas. Apesar de o fenômeno natural não ser a causa do problema, é a partir da chuva que as mazelas vêm à tona.
Para entender como contornar isso, ao menos minimizar os danos, o Papo de Colunista conversa com o coronel André Có, coordenador da Defesa Civil estadual, nesta quarta-feira (23).
Coronel do corpo de bombeiros militar, ele também é presidente do conselho nacional dos gestores estaduais de defesa civil, membro do Fórum capixaba de mudanças climáticas e coordenador do plano estadual de defesa civil. Tem pós graduação em gestão pública e cursos de Gestão de Desastres na escola nacional de proteção civil da Espanha e de gerenciamento de grandes ocorrências pela guarda costeira americana.
Os colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz o entrevistam a partir das 14h30. Vai ter transmissão ao vivo em A Gazeta, nesta página, e também no Facebook e no YouTube. Depois, estará disponível também em podcast.

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