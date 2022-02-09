Papo de Colunista: Moro vem aí. O que esperar do presidenciável do Podemos?

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro (Podemos) chega ao Espírito Santo na próxima sexta-feira (11). Ele está em pré-campanha pela Presidência da República. É uma opção para quem não quer votar nem em Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto, nem em Bolsonaro, que aparece em seguida.
Há outros postulantes ao cargo. Moro é o que melhor se posiciona nas sondagens, mas ainda tem desempenho tímido. Integrou o primeiro escalão do governo Bolsonaro e flerta com o eleitorado conservador. Ainda assim, de acordo com a mais recente pesquisa Poder Data, é Lula quem herda mais votos que antes foram destinados ao presidente da República.
Para falar sobre a visita do ex-juiz ao Espírito Santo, os colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz entrevistam, nesta quarta-feira (9), o deputado estadual Marcelo Santos, que é do Podemos e integra a equipe que organiza a agenda dele no estado.
O Papo de Colunista começa às 14h30, com transmissão ao vivo por A Gazeta, nesta matéria, e também pelo Facebook e pelo YouTube. Depois, estará disponível também em podcast.