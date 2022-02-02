Papo de Colunista: delegado dá dicas para você não cair nos golpes digitais

Os recursos digitais facilitaram nossa vida, mas também abriram caminhos para que criminosos aproveitem esses dispositivos para aplicar golpes. Pix, pagamentos digitais, redes sociais, nada escapa à ação dos estelionatários, que são cada vez mais sofisticados nas suas ações criminosas.
E como a população pode se defender e se prevenir para não ser vítima desses marginais? Quem vai explicar tudo para nós é o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Ele é o convidado do Papo de Colunista desta quarta-feira (2), com a participação dos colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz.
O delegado vai falar também sobre os golpes mais comuns, os casos inusitados e como agir caso alguém seja vítima de um golpista digital.
O Papo de Colunista vai ao ar das 14h30 às15h30 e será transmitido por aqui e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook e YouTube). Depois, estará disponível também em podcast. Aperte o play e confira o bate-papo.