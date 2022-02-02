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Podcast #87

Papo de Colunista: delegado dá dicas para você não cair nos golpes digitais

Saiba como se prevenir dos estelionatários e como agir caso seja vítima de um crime digital. O delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, é o convidado do programa desta quarta-feira (2)

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 12:05

Públicado em 

02 fev 2022 às 12:05
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Os recursos digitais facilitaram nossa vida, mas também abriram caminhos para que criminosos aproveitem esses dispositivos para aplicar golpes. Pix, pagamentos digitais, redes sociais, nada escapa à ação dos estelionatários, que são cada vez mais sofisticados nas suas ações criminosas.
E como a população pode se defender e se prevenir para não ser vítima desses marginais? Quem vai explicar tudo para nós é o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Ele é o convidado do Papo de Colunista desta quarta-feira (2), com a participação dos colunistas Leonel XimenesLetícia Gonçalves e Rafael Braz.
O delegado vai falar também sobre os golpes mais comuns, os casos inusitados e como agir caso alguém seja vítima de um golpista digital.
Papo de Colunista vai ao ar das 14h30 às15h30 e será transmitido por aqui e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook e YouTube). Depois, estará disponível também em podcast. Aperte o play e confira o bate-papo.
Papo de Colunista entrevista o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos
Papo de Colunista entrevista o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos Crédito: Arte / A Gazeta

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