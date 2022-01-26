Papo de Colunista: há espaço para o PT ressurgir no Espírito Santo?

Isso sem contar os danos à imagem do PT após escândalos de corrupção como mensalão e petrolão. Como o partido pretende contornar isso? Há espaço para um ressurgimento da sigla no estado? E deveria haver? Para falar sobre esses e outros assuntos, o Papo de Colunista recebe, nesta quarta-feira (26), a presidente estadual do PT, Jackeline Rocha.