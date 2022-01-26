Papo de Colunista: há espaço para o PT ressurgir no Espírito Santo?

O PT tem a pré-candidatura do ex-presidente Lula à Presidência da República e ainda pode lançar o senador Fabiano Contarato, que vai se filiar à sigla no próximo dia 28, ao governo do Espírito Santo. Mas será que o partido tem força para a empreitada em território capixaba?
O próprio Contarato já admitiu que, no estado, há um forte sentimento antipetista e até contra projetos progressistas. O Espírito Santo é conservador, apesar de ter um governador de centro-esquerda, Renato Casagrande (PSB).
Isso sem contar os danos à imagem do PT após escândalos de corrupção como mensalão e petrolão. Como o partido pretende contornar isso? Há espaço para um ressurgimento da sigla no estado? E deveria haver? Para falar sobre esses e outros assuntos, o Papo de Colunista recebe, nesta quarta-feira (26), a presidente estadual do PT, Jackeline Rocha.