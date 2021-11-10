Papo de Colunista: as eleições de 2022 estão chegando

Ainda faltam 11 meses para as eleições do ano que vem, mas as forças políticas já estão em plena articulação. O destaque é a sucessão presidencial e a do Palácio Anchieta, com Jair Bolsonaro e Renato Casagrande tentando mais quatro anos de mandato. Para analisar a conjuntura política nacional e local, o cientista político João Gualberto é o convidado do Papo de Colunista desta quarta-feira (10).
Apaixonado pela história capixaba, como sempre gosta de ressaltar, Vasconcelos conversa com os colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz sobre a movimentação dos atores políticos, as alianças eleitorais, as reformas e as votações no Congresso Nacional.
Ex-secretário estadual de Cultura e professor emérito da Ufes, Vasconcelos analisa ainda a sucessão estadual e as pré-candidaturas que já estão se movimentando para o pleito de 2022. A evolução histórica do ES também estará em debate.
O Papo de Colunista vai ao ar das 14h30 às 15h30 e será transmitido pelo site de A Gazeta e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook e YouTube). Está disponível também em podcast. Aperte o play e confira o bate-papo.