Podcast #83

Papo de Colunista: O ES muito além da moqueca e da polenta

Entrevistada do programa é a capixaba Bárbara Verzola, chef do Soeta, eleito recentemente o 77° melhor restaurante da América Latina

15 dez 2021 às 12:24
Terra da moqueca na panela de barro e da polenta, o Espírito Santo tem uma gastronomia muito rica e variada que vai além destes dois símbolos da nossa culinária. Prova disso é a premiação conquistada pelo Soeta, casa de cozinha contemporânea na Praia da Canto, que acaba de ser escolhido o 77º melhor restaurante da América Latina pelo Latin America’s 50 Best Restaurants 2021, um dos rankings do setor mais respeitados do mundo.
Ao lado do equatoriano Pablo Pavón, a capixaba Bárbara Verzola é uma das responsáveis por esta inédita conquista internacional obtida por um restaurante do Estado. Para nos contar o que representa esse reconhecimento e histórias da gastronomia, ela é a entrevistada desta quarta-feira (15) do Papo de Colunista de A Gazeta, live conduzida pelos jornalistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz.
Formada em Direito, Bárbara entretanto preferiu ficar longe dos escritórios e tribunais. A trajetória da chef começou em Petrópolis (RJ), no Locanda Della Mimosa, e seguiu por restaurantes estrelados da Itália, como a Enoteca Pinchiorri, em Florença, e o Duomo, na Sicília. Bárbara também trabalhou na Espanha, no catalão El Bulli, de Ferran Adrià, onde conheceu Pavón.
O Papo de Colunista vai ao ar das 14h30 às 15h30 e é transmitido pelo site de A Gazeta e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook e YouTube). Depois, estará disponível também em podcast. Aperte o play e confira o bate-papo.

