Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Restaurante da Praia do Canto fica entre os 100 melhores da América Latina

Fundado há 11 anos em Vitória, estabelecimento de cozinha contemporânea ocupa o 77° lugar em ranking internacional

Públicado em 

23 nov 2021 às 02:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A postagem do Soeta nas redes sociais comemorando a 77ª posição no ranking internacional
A postagem do Soeta nas redes sociais comemorando a 77ª posição no ranking internacional Crédito: Reprodução do Instagram
Um restaurante da Praia do Canto está entre os melhores da América Latina, ranking anunciado na noite desta segunda-feira (22) pelo Latin America’s 50 Best - apesar do nome, atualmente a seleta lista tem uma centena de integrantes. O Soeta, restaurante de cozinha contemporânea, foi aberto em 2010 e é comandado pelos sócios Bárbara Verzola, Pablo Pavón e Marly Farah.
Em sua apresentação, o Soeta informa que a capixaba Bárbara Verzola é formada em Direito. A trajetória da chef começou em Petrópolis (RJ) e seguiu por restaurantes da Europa. Na Espanha, no catalão El Bulli, de Ferran Adrià, ela conheceu Pablo Pavón.
Nascido em Quito, no Equador, Pavón começou sua carreira na França, e a maior parte de sua experiência em restaurantes inclui casas espanholas, como Terrazas Del Casino, Sant Pau e Mugaritz. O chef integrou por quatro anos a equipe de chefs do renomado El Bulli.
Em seu Instagram, escrevendo em espanhol, o equatoriano comemorou a conquista: “Muito feliz de poder dizer com orgulho que nossa linda cidade de Vitória tem um dos melhores restaurantes da América Latina”.
Na mesma rede social, o Soeta se manifestou: “Quanta honra e orgulho! Obrigada @theworlds50best por reconhecer nosso trabalho e a paixão de toda a nossa equipe”.
A postagem mereceu um elogio do capixaba Juarez Campos, um dos maiores chefs do país: “Merecidamente. Vocês só estão colhendo o que plantaram com muito trabalho, pesquisas e competência. Um orgulho capixaba”, disse Juarez.

Veja Também

Com restaurante e cervejaria, Saldanha da Gama será a Casa do Turismo Capixaba

Site britânico inclui restaurante capixaba entre os melhores do mundo

No topo da lista está o Central, de Lima, seguido pelo Maido, também da capital peruana. Na terceira colocação ficou o D.O.M., do chef Alex Atala, de São Paulo.
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a volta dos peruanos, após a vitória do argentino Don Julio em 2020, e do próprio D.O.M. ao topo, que desde 2017 não aparecia entre os três primeiros colocados, é resultado de um novo formato na elaboração do ranking.
Devido à pandemia, a edição de 2021 levou em consideração as restrições impostas aos restaurantes e às viagens internacionais, realizadas pelos jurados. Essas novas regras valem apenas para a edição deste ano do Latin America’s 50 Best.

Veja Também

Restaurante de Vila Velha conquista capixabas e críticos de São Paulo

Primavera chega com novidades nos restaurantes capixabas

A seleção, com 100 restaurantes ao invés das tradicionais 50, é uma combinação de votos reunidos das oito edições desde o início do ranking, em 2013 - como uma média. Por isso, o prêmio deste ano recebeu o nome Passado e Futuro.

BRASIL EMPLACA 15 RESTAURANTES NA LISTA

Além do D.O.M. e do Soeta, o Brasil conquistou outros 13 lugares na lista: o Maní, de São Paulo, da chef Helena Rizzo, ficou em sétimo lugar; A Casa do Porco, em São Paulo, dos chefs Jefferson e Janaína Rueda, em 11º; o Lasai, no Rio de Janeiro, em 22º; o Mocotó, de São Paulo, em 23º; o Oteque, do Rio de Janeiro, em 44º; o Oro, no Rio de Janeiro, em 51º; o Tuju, em São Paulo, em 54º; o Evvai, de São Paulo, em 65º; o Fasano, o 66º, o Glouton, em Belo Horizonte, em 68º; o Tordesilhas, São Paulo, em 75º; o Arturito, em São Paulo, em 86º; o Komah, em São Paulo, em 88º; e o Corrutela, em São Paulo, em 90º.

Como foi formado o ranking de restaurantes

A lista dos 100 maiores restaurantes da América Latina foi criada a partir da união dos dados completos de votação das oito edições de 2013-2020, especialmente. Os restaurantes que tiverem fechado permanentemente serão reconhecidos como parte do programa, mas não fazem parte do ranking.

O júri é composto por um número expressivo de gourmets, experts, jornalistas e críticos gastronômicos de toda a América Latina - são mais de 250 votantes. Cada jurado tem que votar em dez restaurantes - que tenha visitado, obrigatoriamente, nos últimos 18 meses.

Do total de escolhidos, ao menos quatro casas precisam estar fora de seu país de origem, ou seja, um jurado brasileiro pode votar no máximo em seis restaurantes situados no Brasil; os demais precisam estar no Peru, México, Colômbia, Chile, Panamá…

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A Casa do Porco é o 17º melhor restaurante do mundo, segundo lista

Veja lista de bares e restaurantes em Vitória com descontos para vacinados

iFood tem nomes de restaurantes trocados por frases pró-Bolsonaro e ataques políticos

Cliente esquece mochila com R$ 240 mil em restaurante, e garçom a devolve ao dono

12 restaurantes com playground e fraldário para ir com crianças

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Gastronomia Praia do Canto Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados