Restaurante da Praia do Canto fica entre os 100 melhores da América Latina

A lista dos 100 maiores restaurantes da América Latina foi criada a partir da união dos dados completos de votação das oito edições de 2013-2020, especialmente. Os restaurantes que tiverem fechado permanentemente serão reconhecidos como parte do programa, mas não fazem parte do ranking.

O júri é composto por um número expressivo de gourmets, experts, jornalistas e críticos gastronômicos de toda a América Latina - são mais de 250 votantes. Cada jurado tem que votar em dez restaurantes - que tenha visitado, obrigatoriamente, nos últimos 18 meses.

Do total de escolhidos, ao menos quatro casas precisam estar fora de seu país de origem, ou seja, um jurado brasileiro pode votar no máximo em seis restaurantes situados no Brasil; os demais precisam estar no Peru, México, Colômbia, Chile, Panamá…

