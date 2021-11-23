Restaurante da Praia do Canto fica entre os 100 melhores da América Latina

Um restaurante da Praia do Canto
está entre os melhores da América Latina, ranking anunciado na noite desta segunda-feira (22) pelo Latin America’s 50 Best
- apesar do nome, atualmente a seleta lista tem uma centena de integrantes. O Soeta, restaurante de cozinha contemporânea, foi aberto em 2010 e é comandado pelos sócios Bárbara Verzola, Pablo Pavón e Marly Farah.
Em sua apresentação, o Soeta informa que a capixaba Bárbara Verzola é formada em Direito. A trajetória da chef começou em Petrópolis (RJ) e seguiu por restaurantes da Europa
. Na Espanha, no catalão El Bulli, de Ferran Adrià, ela conheceu Pablo Pavón.
Nascido em Quito, no Equador, Pavón começou sua carreira na França, e a maior parte de sua experiência em restaurantes inclui casas espanholas, como Terrazas Del Casino, Sant Pau e Mugaritz. O chef integrou por quatro anos a equipe de chefs do renomado El Bulli.
Em seu Instagram
, escrevendo em espanhol, o equatoriano comemorou a conquista: “Muito feliz de poder dizer com orgulho que nossa linda cidade de Vitória tem um dos melhores restaurantes da América Latina”.
Na mesma rede social, o Soeta se manifestou: “Quanta honra e orgulho! Obrigada @theworlds50best por reconhecer nosso trabalho e a paixão de toda a nossa equipe”.
A postagem mereceu um elogio do capixaba Juarez Campos, um dos maiores chefs do país: “Merecidamente. Vocês só estão colhendo o que plantaram com muito trabalho, pesquisas e competência. Um orgulho capixaba”, disse Juarez.
No topo da lista está o Central, de Lima, seguido pelo Maido, também da capital peruana. Na terceira colocação ficou o D.O.M., do chef Alex Atala, de São Paulo
.
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a volta dos peruanos, após a vitória do argentino Don Julio em 2020, e do próprio D.O.M. ao topo, que desde 2017 não aparecia entre os três primeiros colocados, é resultado de um novo formato na elaboração do ranking.
Devido à pandemia
, a edição de 2021 levou em consideração as restrições impostas aos restaurantes e às viagens internacionais, realizadas pelos jurados. Essas novas regras valem apenas para a edição deste ano do Latin America’s 50 Best.
A seleção, com 100 restaurantes ao invés das tradicionais 50, é uma combinação de votos reunidos das oito edições desde o início do ranking, em 2013 - como uma média. Por isso, o prêmio deste ano recebeu o nome Passado e Futuro.
Além do D.O.M. e do Soeta, o Brasil conquistou outros 13 lugares na lista: o Maní, de São Paulo, da chef Helena Rizzo, ficou em sétimo lugar; A Casa do Porco, em São Paulo, dos chefs Jefferson e Janaína Rueda, em 11º; o Lasai, no Rio de Janeiro, em 22º; o Mocotó, de São Paulo, em 23º; o Oteque, do Rio de Janeiro, em 44º; o Oro, no Rio de Janeiro, em 51º; o Tuju, em São Paulo, em 54º; o Evvai, de São Paulo, em 65º; o Fasano, o 66º, o Glouton, em Belo Horizonte, em 68º; o Tordesilhas, São Paulo, em 75º; o Arturito, em São Paulo, em 86º; o Komah, em São Paulo, em 88º; e o Corrutela, em São Paulo, em 90º.