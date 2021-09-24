Veja lista de bares e restaurantes em Vitória com descontos para vacinados

Quem estiver completamente vacinado contra a Covid-19 já pode garantir descontos em bares e restaurantes de Vitória. O clube de benefícios anunciado pela prefeitura da Capital na quinta-feira (23) oferece de 5% a 30% de desconto nos estabelecimentos credenciados. Até o momento, são 20 bares e restaurantes que integram a campanha, que é uma parceria entre a administração municipal e o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindbares).
O programa de benefícios já está valendo. Basta apresentar o QR code disponível no aplicativo Vitória Online para conseguir os descontos. A única exigência é ter completado o ciclo vacinal, não sendo necessário ter recebido a vacina em Vitória.
O objetivo é mobilizar a população do Espírito Santo em relação ao combate à Covid-19 e também é uma oportunidade de aproveitar o fim de semana com responsabilidade após receber a vacina, agora com oferta de descontos.
VEJA A LISTA DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS:
- Ensaio Botequim
- Bar 40 Graus
- Kabecos
- Rancho Beliscão
- Ilha do Caranguejo
- Minuano
- Wanted
- Barlavento
- Quiosque Gaivotas
- Regina Maris
- Moqueka Prime
- Maho Gastrobar
- Só na Brasa
- Quiosque Sol e Mar
- Canto da Praia
- Embrazado
- Épico Beach Bar
- Divino Botequim
- Barraco
- Paris 6
NOVOS BARES E RESTAURANTES NA CAMPANHA
A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória e o Sindbares para saber como um comerciante da Capital pode aderir à campanha.
De acordo com a prefeitura, os estabelecimentos interessados devem buscar informações sobre o convênio junto ao Sindbares, por meio do telefone 27 3025-0453. Este é o órgão responsável por credenciar os locais que vão oferecer os benefícios a partir do QR code gerado no aplicativo Vitória Online.
A administração do sindicato confirmou que o interessado deve entrar em contato com o Sindbares. As informações também podem ser obtidas por meio do telefone 27 3038-1271, além do endereço sindbares@[email protected].
TIRE SUAS DÚVIDAS:
QUEM PODE CONSEGUIR OS DESCONTOS?
Qualquer pessoa imunizada pode conseguir o benefício. A única exigência e ter completado o ciclo vacinal. Ou seja, para conseguir os descontos, não pode estar com a segunda dose em atraso ou ter recusado o imunizante contra a Covid-19.
PRECISO TER VACINADO EM VITÓRIA?
Não. A única exigência é ter completado o ciclo vacinal. A vacina pode ter sido recebida em qualquer cidade do Espírito Santo. Basta criar uma conta no site da Prefeitura de Vitória. Se você recebeu a vacina em outro Estado, apresente a carteira de vacinação do SUS.
COMO CONSEGUIR OS DESCONTOS?
Para ter acesso aos descontos e benefícios, cada morador de Vitória que já completou o ciclo vacinal deverá entrar no aplicativo Vitória Online, gerar um QR code e apresentar nos locais, para ter o desconto ou benefício ofertado por cada estabelecimento.
PRECISO BAIXAR O APP?
Sim. É por lá que a prefeitura de Vitória disponibiliza um QR code, usado para comprovar a vacinação. Sem o ciclo vacinal não há código para conseguir descontos. A Gazeta preparou um passo a passo para mostrar como gerar o QR code.
QUALQUER VACINA VALE?
Sim. Vacinas salvam vidas e agora dão descontos. Tanto faz se você recebeu duas doses da vacina ou o imunizante de dose única. A única exigência e ter completado o ciclo vacinal contra a Covid.
OS DESCONTOS SÃO OS MESMOS EM TODOS OS LUGARES?
Não. O programa de benefícios oferece descontos de 5% a 30%. A oferta depende do estabelecimento. O comerciante credenciado tem a opção de escolher qual valor será descontado no final.