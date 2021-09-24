Veja lista de bares e restaurantes em Vitória com descontos para vacinados

Vacinação garante descontos em bares e restaurantes em Vitória Crédito: Divulgação PMV

O programa de benefícios já está valendo. Basta apresentar o QR code disponível no aplicativo Vitória Online para conseguir os descontos. A única exigência é ter completado o ciclo vacinal, não sendo necessário ter recebido a vacina em Vitória.

O objetivo é mobilizar a população do Espírito Santo em relação ao combate à Covid-19 e também é uma oportunidade de aproveitar o fim de semana com responsabilidade após receber a vacina, agora com oferta de descontos.

VEJA A LISTA DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS:

Ensaio Botequim

Bar 40 Graus

Kabecos

Rancho Beliscão

Ilha do Caranguejo

Minuano

Wanted

Barlavento

Quiosque Gaivotas

Regina Maris

Moqueka Prime

Maho Gastrobar

Só na Brasa

Quiosque Sol e Mar

Canto da Praia

Embrazado

Épico Beach Bar

Divino Botequim

Barraco

Paris 6



NOVOS BARES E RESTAURANTES NA CAMPANHA

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória e o Sindbares para saber como um comerciante da Capital pode aderir à campanha.

De acordo com a prefeitura, os estabelecimentos interessados devem buscar informações sobre o convênio junto ao Sindbares, por meio do telefone 27 3025-0453. Este é o órgão responsável por credenciar os locais que vão oferecer os benefícios a partir do QR code gerado no aplicativo Vitória Online.

A administração do sindicato confirmou que o interessado deve entrar em contato com o Sindbares. As informações também podem ser obtidas por meio do telefone 27 3038-1271, além do endereço sindbares@ [email protected]

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