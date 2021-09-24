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Imunizados contra Covid

Veja lista de bares e restaurantes em Vitória com descontos para vacinados

É o primeiro final de semana desde o lançamento do clube de benefícios. São 20 estabelecimentos credenciados até o momento, com descontos de até 30% para vacinados

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 19:05

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

24 set 2021 às 19:05
Vacinação garante descontos em bares e restaurantes em Vitória
Vacinação garante descontos em bares e restaurantes em Vitória Crédito: Divulgação PMV
Quem estiver completamente vacinado contra a Covid-19 já pode garantir descontos em bares e restaurantes de VitóriaO clube de benefícios anunciado pela prefeitura da Capital na quinta-feira (23) oferece de 5% a 30% de desconto nos estabelecimentos credenciados. Até o momento, são 20 bares e restaurantes que integram a campanha, que é uma parceria entre a administração municipal e o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindbares).
O programa de benefícios já está valendo. Basta apresentar o QR code disponível no aplicativo Vitória Online para conseguir os descontos. A única exigência é ter completado o ciclo vacinal, não sendo necessário ter recebido a vacina em Vitória.
O objetivo é mobilizar a população do Espírito Santo em relação ao combate à Covid-19 e também é uma oportunidade de aproveitar o fim de semana com responsabilidade após receber a vacina, agora com oferta de descontos.

VEJA A LISTA DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS:

  1. Ensaio Botequim
  2. Bar 40 Graus
  3. Kabecos
  4. Rancho Beliscão
  5. Ilha do Caranguejo
  6. Minuano
  7. Wanted
  8. Barlavento
  9. Quiosque Gaivotas
  10. Regina Maris
  11. Moqueka Prime
  12. Maho Gastrobar
  13. Só na Brasa
  14. Quiosque Sol e Mar
  15. Canto da Praia
  16. Embrazado
  17. Épico Beach Bar
  18. Divino Botequim
  19. Barraco
  20. Paris 6

NOVOS BARES E RESTAURANTES NA CAMPANHA

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória e o Sindbares para saber como um comerciante da Capital pode aderir à campanha.
De acordo com a prefeitura, os estabelecimentos interessados devem buscar informações sobre o convênio junto ao Sindbares, por meio do telefone 27 3025-0453. Este é o órgão responsável por credenciar os locais que vão oferecer os benefícios a partir do QR code gerado no aplicativo Vitória Online.
A administração do sindicato confirmou que o interessado deve entrar em contato com o Sindbares. As informações também podem ser obtidas por meio do telefone 27 3038-1271, além do endereço sindbares@[email protected].

TIRE SUAS DÚVIDAS:

QUEM PODE CONSEGUIR OS DESCONTOS?

Qualquer pessoa imunizada pode conseguir o benefício. A única exigência e ter completado o ciclo vacinal. Ou seja, para conseguir os descontos, não pode estar com a segunda dose em atraso ou ter recusado o imunizante contra a Covid-19.

PRECISO TER VACINADO EM VITÓRIA?

Não. A única exigência é ter completado o ciclo vacinal. A vacina pode ter sido recebida em qualquer cidade do Espírito Santo. Basta criar uma conta no site da Prefeitura de Vitória. Se você recebeu a vacina em outro Estado, apresente a carteira de vacinação do SUS.

COMO CONSEGUIR OS DESCONTOS?

Para ter acesso aos descontos e benefícios, cada morador de Vitória que já completou o ciclo vacinal deverá entrar no aplicativo Vitória Online, gerar um QR code e apresentar nos locais, para ter o desconto ou benefício ofertado por cada estabelecimento.

PRECISO BAIXAR O APP?

Sim. É por lá que a prefeitura de Vitória disponibiliza um QR code, usado para comprovar a vacinação. Sem o ciclo vacinal não há código para conseguir descontos. A Gazeta preparou um passo a passo para mostrar como gerar o QR code.

QUALQUER VACINA VALE?

Sim. Vacinas salvam vidas e agora dão descontos. Tanto faz se você recebeu duas doses da vacina ou o imunizante de dose única. A única exigência e ter completado o ciclo vacinal contra a Covid.

OS DESCONTOS SÃO OS MESMOS EM TODOS OS LUGARES?

Não. O programa de benefícios oferece descontos de 5% a 30%. A oferta depende do estabelecimento. O comerciante credenciado tem a opção de escolher qual valor será descontado no final.

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