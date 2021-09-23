Covid-19: ES começa a vacinar adolescentes acima de 12 anos em escolas

Vacinação de adolescentes em escolas do ES teve início nesta quinta-feira (23) Crédito: Fernando Estevão

A vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19 nas escolas do Espírito Santo teve início, nesta quinta-feira (23), em um ato solene no Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral de Cobilândia, em Vila Velha . Cinco estudantes foram imunizados no ato, mas, ao todo, 300 alunos da escola estão cadastrados para receberem a primeira dose.

Presente no ato solene, o governador Renato Casagrande destacou que a compra das 500 mil doses de vacinas da Coronavac junto ao Instituto Butantan permitiu a reorganização da aplicação dos imunizantes. Assim, a vacina da Pfizer - única com autorização para ser aplicada em adolescentes - pode ser destinada ao público alvo de 12 a 17 anos.

Casagrande ressaltou, em entrevista à reportagem da TV Gazeta, que o objetivo é vacinar todos os adolescentes, lembrando que, nesta quarta-feira (22), o Ministério da Saúde voltou atrás em relação à não recomendação da imunização desta faixa etária.

"Agora vai para as escolas, lógico que sempre dependendo muito do município. Em Vila Velha, estamos tendo todo o apoio do município para a gente poder fazer a vacinação nas escolas. Nosso desejo é que, nos próximos dias, a gente consiga vacinar todos os adolescentes de 12 a 17. Nós já tínhamos começado a vacinar essa faixa etária. Tinha uma dúvida, mas nós sabíamos que a postura correta era essa, nossa equipe já tinha orientado nessa direção. Agora o Ministério da Saúde concordou com isso, voltou atrás e orientou a vacinação de todos os jovens de 12 a 17 anos", disse.

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A vacinação nas escolas foi comemorada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, que afirmou à TV Gazeta que a ação permite uma aceleração do processo de imunização em massa da população capixaba. O secretário reiterou, também, que o objetivo é, em outubro, ter toda a população adulta e adolescente do Estado vacinada com, ao menos, a primeira dose contra a Covid-19.

"A vacinação nas escolas permite atingir um grande número de pessoas imunizadas em um curto espaço de tempo. Ela permite também que a gente mobilize os pais, para que eles tenham segurança na atualização da vacinação. É um movimento muito bonito feito junto aos municípios capixabas, para que a gente possa chegar nos primeiros dias de outubro com toda a população adulta vacinada com a primeira dose e toda a população adolescente também vacinada com a primeira dose", comentou.

ESTUDO PARA VACINAÇÃO DE CRIANÇAS

Durante o ato, Casagrande também confirmou o interesse do Espírito Santo em participar do estudo que poderá permitir que a vacinação contra a Covid-19 em crianças seja agilizada . O governo do Estado se colocou à disposição para participar dos testes da Coronavac como vacina contra a Covid-19 no público de crianças de três a 11 anos de idade.

A Coronavac já é utilizada em vários países para a vacinação de crianças e adolescentes, como China, Chile, Indonésia, África do Sul e, em breve, Colômbia. No Brasil, apenas a Pfizer possui autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser utilizada em menores de 18 anos. Ela é liberada para aplicação em adolescentes acima de 12 anos

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No Estado, o agendamento para a imunização desse público, utilizando a Pfizer, foi aberto na segunda-feira (20). O Instituto Butantan, produtor nacional da Coronavac, chegou a fazer o pedido para o uso em crianças em adolescentes de três a 17 anos no país, mas a solicitação foi negada pela Anvisa em agosto.