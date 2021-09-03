Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

ES compra 500 mil doses de Coronavac para vacinar jovens acima de 18 anos

Governo do Estado formalizou nesta sexta-feira (3) o acordo com o Instituto Butantan para fornecimento de vacinas contra a Covid-19; entenda

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 18:08

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

03 set 2021 às 18:08
ES anuncia compra de 500 mil doses da Coronavac
Governo do ES anunciou compra de 500 mil doses da Coronavac Crédito: Reprodução Governo do ES
O governador Renato Casagrande anunciou, em pronunciamento nesta sexta-feira (3), que vai fazer uma compra direta de vacinas contra a Covid-19, ou seja, sem a intermediação do Ministério da Saúde, para aplicar na população capixaba. O contrato prevê a compra de 500 mil doses da Coronavac, do Instituto Butantan,  que serão usadas com o público a partir de 18 anos.
Com a medida, o Espírito Santo deverá chegar às festas de final de ano com todas as pessoas, com mais de 12 anos, imunizadas com as duas doses. 
A iniciativa também vai permitir que o Estado comece a aplicar a terceira dose (D3) nos idosos e imunossuprimidos - pessoas com limitação em sua condição imunológica - já a partir de segunda-feira (6), antecipando em pelo menos uma semana a campanha de reforço na imunização. Para esse público, a orientação do Ministério da Saúde é utilizar prioritariamente a vacina da Pfizer, mas também são permitidos os outros dois imunizantes de vetor viral - Astrazeneca e Janssen. 

Veja Também

Covid-19: sobe para 3 número de cidades em risco moderado no ES

Casagrande disse que cada dose custou R$ 52,90 e a nova remessa será entregue no próximo dia 13, em São Paulo, pelo Butantan. O contrato foi assinado nesta sexta-feira e R$ 29 milhões já estão empenhados para o pagamento dos imunizantes e transporte até o Espírito Santo.
"Vamos aplicar nos jovens acima de 18 anos. Vamos avançar na vacinação dos jovens e vamos usar as vacinas do Ministério da Saúde, especialmente Pfizer e Astrazeneca, para começar a vacinar as pessoas acima de 70 anos. A partir de segunda-feira os municípios já estão autorizados a agendar a dose de reforço"
Renato Casagrande - Governador
Para o público que vai tomar a primeira dose (D1) com a Coronavac, a previsão é realizar agendamento ainda em setembro.
Em visita ao Estado no mês passado, o governador de São Paulo, João Doria, já havia mencionado a negociação.  O Espírito Santo conseguiu adquirir as doses porque já havia feito a reserva dos imunizantes.
Quando as negociações começaram, Casagrande estimava utilizar a vacina para acelerar a imunização dos profissionais de saúde e antecipar a dos professores e policiais. Contudo, como o Ministério da Saúde detinha a prioridade na aquisição para efetuar a distribuição no país, somente agora foi possível consolidar a compra.

PRIMEIRO ESTADO A FECHAR COMPRA DE VACINAS COM O BUTANTAN

O presidente do Butantan, Dimas Covas, participou virtualmente do anúncio e ressaltou que o Espírito Santo é o primeiro Estado a formalizar a aquisição diretamente com o instituto.
"É o primeiro contrato que anunciamos oficialmente. É uma iniciativa pioneira do Espírito Santo com o qual, como em outros Estados, negociamos sem a perspectiva de fornecimento e agora estamos cumprindo as tratativas iniciadas ainda no final de 2020", frisou. 
Dimas acrescentou que pretende manter a parceria com o Espírito Santo para o fornecimento de vacinas, e particularmente a Butanvac, que está em desenvolvimento no instituto. Casagrande já anunciou a intenção de compra do imunizante brasileiro em abril.
"Para o próximo ano, com a nova vacina - a Butanvac - temos todo uma linha de ação para enfrentar essa pandemia e o Espírito Santo é um grande parceiro", finalizou o presidente do Butantan. 

LEIA MAIS 

Covid-19: ES registra 12.291 mortes e mais de 565 mil casos confirmados

Especialistas no ES defendem 3ª dose contra Covid para profissionais da saúde

Fotojornalismo: Vitória com e sem sol pelas lentes de Fernando Madeira

Esgoto do penicão de Jardim Camburi vai virar água em indústria na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande Vacina Governo do ES Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados