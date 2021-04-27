O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, encaminhou um pedido formal de aquisição de vacinas ao Instituto Butantan, em São Paulo. No documento, o governo registra o interesse em adquirir 4 milhões de doses da ButanVac, imunizante contra a Covid-19 desenvolvida 100% no Brasil.
O objetivo da proposta de compra é agilizar ao máximo a vacinação de capixabas. Casagrande visitou na última sexta-feira (23) a fábrica do Instituto Butantan, em São Paulo, acompanhado do presidente do instituto, Dimas Covas.
Governo do ES envia pedido formal de compra de vacina brasileira ao Butantan
Após visitar a área de envase da CoronaVac, também produzida pelo Butantan com insumos da farmacêutica chinesa Sinovac, a comitiva capixaba conheceu onde é produzida a vacina da gripe e, posteriormente, a Butanvac, que ainda está em fase de testes.
Ainda na sexta-feira, o Instituto Butantan enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o pedido para início dos testes em humanos do novo imunizante Butanvac. Foram enviados o protocolo de estudo clínico de fases 1 e 2, que tem duração prevista máxima de 20 semanas (cinco meses). Após os resultados das análises será possível solicitar o uso emergencial pela Anvisa.