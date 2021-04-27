Governo do ES envia pedido formal de compra de vacina brasileira ao Butantan

Acabo de formalizar ao @butantanoficial o interesse do governo em adquirir 4 milhões de doses da ButanVac. A intenção é nos anteciparmos para assegurar que a vacina, que já começa a ser produzida esta semana, seja reservada ao ES para a continuidade da imunização dos capixabas.

Após visitar a área de envase da CoronaVac, também produzida pelo Butantan com insumos da farmacêutica chinesa Sinovac, a comitiva capixaba conheceu onde é produzida a vacina da gripe e, posteriormente, a Butanvac, que ainda está em fase de testes.

Ainda na sexta-feira, o Instituto Butantan enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o pedido para início dos testes em humanos do novo imunizante Butanvac. Foram enviados o protocolo de estudo clínico de fases 1 e 2, que tem duração prevista máxima de 20 semanas (cinco meses). Após os resultados das análises será possível solicitar o uso emergencial pela Anvisa.