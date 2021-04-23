O governador Renato Casagrande visitou o Instituto Butantan, em São Paulo, nesta sexta-feira (23) Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES

Casagrande acompanhou o envase de doses da CoronaVac, que está sendo utilizada na imunização da população do Estado contra a Covid-19

Your browser does not support the audio element. Casagrande quer comprar vacina brasileira e visita o Instituto Butantan

De acordo com o governador, o interesse na aquisição futura da Butanvac, que deverá ser produzida 100% no Brasil , poderá fomentar uma parceria entre o Butantan e o Laboratório Central do Estado (Lacen), aqui no Espírito Santo

“Nosso primeiro objetivo com essa visita é conhecer o Instituto, que é uma referência em salvar vidas. Segundo, demonstramos o nosso interesse em adquirir a vacina do Butantan, a Butanvac, assim que ela estiver à disposição para adiantarmos a imunização dos capixabas. Outro objetivo é fomentar uma parceria entre o Instituto Butantan e o Lacen para que possamos fazer um intercâmbio de pesquisadores e investimentos, que certamente irão nos ajudar em dificuldades no futuro”, afirmou Casagrande.

Na segunda-feira (26), o governador vai encaminhar um ofício ao Instituto Butantan solicitando a reserva de quatro milhões de doses da Butanvac a serem adquiridas pelo Governo do Espírito Santo, assim que ela estiver pronta.

Após visitar a área de envase da CoronaVac, a comitiva capixaba conheceu onde é produzida a vacina da gripe e, posteriormente, a Butanvac, que ainda está em fase de testes.

Participaram da visita, o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann e o secretário especial de Governo do Estado de São Paulo, Antônio Imbassahy.

O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, se mostrou aberto aos pedidos da comitiva capixaba.

“É uma satisfação recebê-los no Instituto. Vamos trabalhar para atender todos os pleitos e cooperações o mais rápido possível. O capixaba pode ficar tranquilo, pois estamos abertos à essas cooperações. O momento é de oportunidades para a ciência para que o País saia forte e se prepare para as próximas epidemias, pois elas irão acontecer", enfatizou Covas.

BUTANTAN

Nesta sexta-feira (23), o Instituto Butantan enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o pedido para início dos testes em humanos da Butanvac, novo imunizante que será produzido pelo instituto contra aCovid-19. O anúncio foi feito nesta tarde pelo diretor do instituto Dimas Covas, durante entrevista coletiva à imprensa.

“Hoje submetemos o protocolo de estudo clínico de fases 1 e 2 [da vacina]. É estudo que tem duração prevista máxima de 20 semanas, mas a partir da 16ª semana poderemos já ter os resultados de analise primária e, com isso, solicitar o uso emergencial pela Anvisa. Submetemos hoje e aguardamos o parecer da Anvisa e esperamos que isso ocorra dentro do mais curto prazo possível devido à urgência do momento”, falou Dimas Covas.

Para uma vacina poder ser utilizada na população, ela passa por uma fase de estudos em laboratório, uma fase pré-clínica de testes em animais e três etapas clínicas de testes em voluntários humanos, que avaliam a produção de anticorpos, a sua segurança e a sua eficácia.

Os testes da Butanvac, segundo Dimas Covas, serão feitos em adultos. Os estudos deverão começar com 1,8 mil voluntários. Já a fase 3, com maior escala de participantes, deverá incluir 9 mil pessoas. Nesses testes poderão fazer partes, inclusive, adultos já vacinados ou que já tiveram covid-19.