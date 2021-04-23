Sesa quer vacinar primeiro pessoas com síndromes e obesidade mórbida

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Pessoas com deficiência, doenças raras e obesidade mórbida devem ter prioridade na vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo após a conclusão da imunização do grupo de idosos acima de 60 anos.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário Luiz Carlos Reblin, explicaram nesta sexta-feira (23), durante coletiva de imprensa on-line, que as diretrizes para definição das comorbidades que devem ser levadas em consideração na próxima fase da vacinação no Estado estão sendo definidas por uma câmara técnica de gestores municipais e estaduais.

"Pessoas com doenças raras, com deficiência, com déficit intelectual, pessoas com Síndrome de Down e obesidade mórbida devem estar na primeira linha de vacinação após concluirmos a vacinação dos idosos acima de 60 anos ou mais" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Nésio defende a ideia de vacinar capixabas de 50 a 59 anos no entendimento de que essas pessoas estão entre as que mais apresentam comorbidades no Espírito Santo. Segundo ele, o assunto já está sendo debatido em um cenário nacional.