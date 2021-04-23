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Pandemia

"Queda de óbitos no ES é esperada nas próximas semanas", diz secretário

A afirmação é do secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes, que também relatou que a redução da ocupação dos leitos em hospitais já é uma realidade no Espírito Santo

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 12:38

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

23 abr 2021 às 12:38
Covas abertas no cemitério de Maruípe em Vitória
Covas abertas no cemitério de Maruípe em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Na última quinta-feira (22), o Espírito Santo atingiu a marca de 9 mil mortes contabilizadas desde o início da pandemia pelo novo coronavírus. Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (23), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que a queda dos óbitos é esperada nas próximas semanas.
"O comportamento da curva de óbitos começa a mostrar sinais de possível queda ao longo das próximas semanas. Entendemos que caindo casos e internações, ao começar sinais da queda de ocupação de leitos, a queda dos óbitos também é esperada ao longo das próximas semanas", pontuou.
"Nós resistimos, vencemos essa etapa difícil. Mas a pandemia ainda não terminou. Precisamos que a sociedade compreenda mais do que nunca o poder do uso das máscaras e das outras medidas. Essa agenda de um novo normal precisa ser incorporada e naturalizada para todos"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do ES
O secretário relatou que o Espírito Santo tem, atualmente, cerca de 300 leitos livres de enfermaria, e que a redução da ocupação dos leitos em hospitais já é uma realidade.
Nésio Fernandes informou que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também vai adotar uma estratégia de estimular a internação precoce para as pessoas que apresentarem os sintomas mais graves da doença.

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QUEDA DE MORTALIDADE HOSPITALAR DE IDOSOS

O secretário também pontuou sobre a queda da mortalidade hospitalar entre os idosos com mais de 80 anos. "Esta semana, a mortalidade alcançou uma queda de 46% em comparação com outros períodos anteriores da pandemia.
Nésio Fernandes comemorou os efeitos positivos por conta da cobertura da vacinação da população idosa do Espírito Santo, e disse ainda que é esperado que, até o final do mês de maio e início de junho, se concretize uma imunidade coletiva quase plena da população idosa.
"É possível no futuro haver uma nova expansão da doença principalmente com pessoas jovens e adultas atingidas pela pandemia. Por isso é importante nessa fase toda a sociedade seguir apostando na ciência. O Espírito Santo apresenta grande desempenho na vacinação", completou.

REVEJA A COLETIVA

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, também anunciou o retorno das cirurgias eletivas não essenciais para maio, fez recomendações aos municípios sobre a aplicação da vacina, comentou sobre a chegada de novas doses do imunizante, entre outros assuntos. Para rever os principais assuntos abordados na coletiva, clique aqui. Ou reveja abaixo.

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