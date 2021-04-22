Mapa de Risco no ES: confira onde pode ou não ter aula presencial

Com as medidas restritivas que visam a interrupção da cadeia de transmissão do novo coronavírus, as aulas presenciais nas escolas das redes pública e privada estão permitidas somente em nove municípios do Espírito Santo classificados em risco moderado, conforme definição do 51º Mapa de Risco Covid-19.
De acordo com o documento, que vigora até o próximo domingo (25), os alunos podem frequentar as aulas nas instituições de ensino localizadas em: Brejetuba, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Iconha, Itarana, Laranja da Terra e Vila Pavão.
Além dos nove municípios em risco moderado, o Estado conta com 30 em risco extremo e 39 em risco alto. Não há municípios classificados em risco baixo.
Nas cidades em risco alto, as aulas presenciais não estão autorizadas. No entanto, na última semana, o governo do Estado anunciou que as escolas dessas cidades podem realizar atendimentos presenciais de forma individual, seguindo os critérios a serem estabelecidos pela Secretaria da Educação (Sedu).
VEJA COMO FUNCIONA NA SUA CIDADE
RISCO EXTREMO: As atividades educacionais com a presença dos estudantes ficam suspensas, sendo permitidas aulas remotas.
- Águia Branca
- Anchieta
- Barra de São Francisco
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Guarapari
- João Neiva
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
RISCO ALTO: Suspensão de atividades com a presença de alunos em todos os estabelecimentos de ensino, da rede pública e privada, com exceção dos cursos relacionados à saúde e segurança pública. As instituições poderão realizar atendimentos presenciais de forma individual, conforme os critérios a serem estabelecidos pela Secretaria da Educação (Sedu).
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivácqua
- Baixo Guandu
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Conceição do Castelo
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- Mantenópolis
- Marilândia
- Mucurici
- Nova Venécia
- Piúma
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Valério
RISCO MODERADO: Permitidas atividades com a presença de alunos nos estabelecimentos de ensino, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária definidos pelo governo do Estado e as prefeituras.
- Brejetuba
- Conceição da Barra
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Ibitirama
- Iconha
- Itarana
- Laranja da Terra
- Vila Pavão