Mapa de Risco no ES: confira onde pode ou não ter aula presencial

Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento na sala de aula Crédito: Carlos Alberto Silva

somente em nove municípios do Espírito Santo classificados em risco moderado, conforme definição do Com as medidas restritivas que visam a interrupção da cadeia de transmissão do novo coronavírus , as aulas presenciais nas escolas das redes pública e privada estão permitidasclassificados em risco moderado, conforme definição do 51º Mapa de Risco Covid-19

Além dos nove municípios em risco moderado, o Estado conta com 30 em risco extremo e 39 em risco alto. Não há municípios classificados em risco baixo.

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RISCO EXTREMO: As atividades educacionais com a presença dos estudantes ficam suspensas, sendo permitidas aulas remotas.

Águia Branca Anchieta Barra de São Francisco Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Domingos Martins Ecoporanga Guarapari João Neiva Linhares Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Montanha Muniz Freire Muqui Pancas Pedro Canário Pinheiros Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Teresa São José do Calçado Serra Vargem Alta Viana Vila Velha Vitória

Nos municípios classificados em risco extremo, somente aulas remotas estão autorizadas Crédito: Freepik

RISCO ALTO: Suspensão de atividades com a presença de alunos em todos os estabelecimentos de ensino, da rede pública e privada, com exceção dos cursos relacionados à saúde e segurança pública. As instituições poderão realizar atendimentos presenciais de forma individual, conforme os critérios a serem estabelecidos pela Secretaria da Educação (Sedu).

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Apiacá Aracruz Atílio Vivácqua Baixo Guandu Boa Esperança Bom Jesus do Norte Conceição do Castelo Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Ibatiba Ibiraçu Irupi Itaguaçu Itapemirim Iúna Jaguaré Jerônimo Monteiro Mantenópolis Marilândia Mucurici Nova Venécia Piúma Ponto Belo Rio Bananal Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus São Roque do Canaã Sooretama Venda Nova do Imigrante Vila Valério

Sala de aula vazia Crédito: Freepik

RISCO MODERADO: Permitidas atividades com a presença de alunos nos estabelecimentos de ensino, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária definidos pelo governo do Estado e as prefeituras.

Brejetuba Conceição da Barra Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Ibitirama Iconha Itarana Laranja da Terra Vila Pavão

