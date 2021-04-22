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Educação na pandemia

Mapa de Risco no ES: confira onde pode ou não ter aula presencial

A classificação dos municípios está definida no 51° Mapa de Risco vigente até o próximo domingo (25)

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 13:32

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

22 abr 2021 às 13:32
Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula
Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento na sala de aula Crédito: Carlos Alberto Silva
Com as medidas restritivas que visam a interrupção da cadeia de transmissão do novo coronavírus, as aulas presenciais nas escolas das redes pública e privada estão permitidas somente em nove municípios do Espírito Santo classificados em risco moderado, conforme definição do 51º Mapa de Risco Covid-19.
De acordo com o documento, que vigora até o próximo domingo (25), os alunos podem frequentar as aulas nas instituições de ensino localizadas em: BrejetubaConceição da BarraDivino de São LourençoDores do Rio PretoIbitirama, IconhaItaranaLaranja da Terra Vila Pavão.
Além dos nove municípios em risco moderado, o Estado conta com 30 em risco extremo e 39 em risco alto. Não há municípios classificados em risco baixo.
Nas cidades em risco alto, as aulas presenciais não estão autorizadas. No entanto, na última semana, o governo do Estado anunciou que as escolas dessas cidades podem realizar atendimentos presenciais de forma individual, seguindo os critérios a serem estabelecidos pela Secretaria da Educação (Sedu).

VEJA COMO FUNCIONA NA SUA CIDADE

RISCO EXTREMO: As atividades educacionais com a presença dos estudantes ficam suspensas, sendo permitidas aulas remotas.
  1. Águia Branca
  2. Anchieta
  3. Barra de São Francisco
  4. Cachoeiro de Itapemirim
  5. Cariacica
  6. Castelo
  7. Colatina
  8. Domingos Martins
  9. Ecoporanga
  10. Guarapari
  11. João Neiva
  12. Linhares
  13. Marataízes
  14. Marechal Floriano
  15. Mimoso do Sul
  16. Montanha
  17. Muniz Freire
  18. Muqui 
  19. Pancas
  20. Pedro Canário
  21. Pinheiros
  22. Presidente Kennedy
  23. Rio Novo do Sul
  24. Santa Teresa
  25. São José do Calçado
  26. Serra
  27. Vargem Alta
  28. Viana
  29. Vila Velha
  30. Vitória
Professor - aula - quadro - giz
Nos municípios classificados em risco extremo, somente aulas remotas estão autorizadas Crédito: Freepik
RISCO ALTO: Suspensão de atividades com a presença de alunos em todos os estabelecimentos de ensino, da rede pública e privada, com exceção dos cursos relacionados à saúde e segurança pública. As instituições poderão realizar atendimentos presenciais de forma individual, conforme os critérios a serem estabelecidos pela Secretaria da Educação (Sedu).
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Alegre
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Apiacá
  7. Aracruz
  8. Atílio Vivácqua
  9. Baixo Guandu
  10. Boa Esperança
  11. Bom Jesus do Norte
  12. Conceição do Castelo
  13. Fundão
  14. Governador Lindenberg
  15. Guaçuí
  16. Ibatiba
  17. Ibiraçu
  18. Irupi
  19. Itaguaçu
  20. Itapemirim
  21. Iúna
  22. Jaguaré
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Mantenópolis
  25. Marilândia
  26. Mucurici
  27. Nova Venécia
  28. Piúma
  29. Ponto Belo
  30. Rio Bananal
  31. Santa Leopoldina
  32. Santa Maria de Jetibá
  33. São Domingos do Norte
  34. São Gabriel da Palha
  35. São Mateus
  36. São Roque do Canaã
  37. Sooretama
  38. Venda Nova do Imigrante
  39. Vila Valério
Fotos de sala de aula vazia - banco de imagens
Sala de aula vazia Crédito: Freepik
RISCO MODERADO: Permitidas atividades com a presença de alunos nos estabelecimentos de ensino, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária definidos pelo governo do Estado e as prefeituras.
  1. Brejetuba
  2. Conceição da Barra
  3. Divino de São Lourenço
  4. Dores do Rio Preto
  5. Ibitirama
  6. Iconha
  7. Itarana
  8. Laranja da Terra
  9. Vila Pavão
Aulas da educação infantil em Linhares
Aulas podem ser retomadas em nove cidades do ES Crédito: Felipe Tozatto | Prefeitura Municipal de Linhares

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