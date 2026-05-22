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Atrações confirmadas

Rock in Rio terá Diogo Defante, Zeca Veloso e vai homenagear João Bosco

Edição deste ano ocorre na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, entre os dias 4 e 13 de setembro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 09:05

Rock in Rio terá Diogo Defante, Zeca Veloso e vai homenagear João Bosco. Elisa Maciel / Reprodução @diogodefante / Ricardo Borges
O Rock in Rio anunciou nesta quinta-feira (21) o line-up dos palcos Supernova e Global Village para a edição de 2026 do festival, marcada para ocorrer entre 4 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.
Voltado a artistas emergentes e nomes em ascensão, o palco Supernova terá atrações como Chady, Delacruz, Zeca Veloso, Larissa Luz, Melly, Ananda, Supercombo e o humorista Diogo Defante, com um punk rock bem humorado. A programação reúne artistas de rap, rock, MPB e música alternativa ao longo dos sete dias do evento.
Estrutura do Rock in Rio 2017
Rock in Rio ocorre entre 4 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Ricardo Borges/Folhapress
Já o Global Village, espaço dedicado à diversidade cultural e musical, retorna para sua segunda edição, homenageando João Bosco e com nomes como Paulinho Moska, Korzus, Flor e Bento Gil, Fernanda Takai, Hamilton de Holanda e Lucy Alves. O palco também terá apresentações internacionais, como a do cantor egípcio Mohamed Ramadan e do grupo norte-americano Soulidified.
Segundo a organização, os dois palcos somam 49 apresentações ao longo do festival. O Rock in Rio estima movimentar R$ 3,36 bilhões na economia brasileira nesta edição, de acordo com projeção da Fundação Getulio Vargas (FGV).
As vendas gerais de ingressos ocorrerão pelo site da Ticketmaster Brasil, em 8 de junho.

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