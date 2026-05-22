Justiça condena dupla a mais de 90 anos por morte de operadora de caixa na Serra

Dois homens acusados de participar do ataque a tiros que matou a operadora de caixa Nauzeti Honorino Manuel, de 46 anos, em um supermercado de Nova Carapina II, na Serra, em 15 de janeiro de 2022 foram condenados pelo Tribunal do Júri a penas que somam mais de 90 anos de prisão em regime fechado.





A sessão foi realizada na última segunda-feira (18). Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Diógenes Souza da Silva foi condenado a 46 anos e 8 meses de prisão. Já Mateus Vitor Rodrigues recebeu pena de 47 anos, 11 meses e 15 dias.





Os dois foram condenados por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio contra o segurança do estabelecimento e disparo de arma de fogo em via pública. O MPES apontou que o crime foi cometido por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima e mediante meio que gerou perigo comum.





Outros dois acusados de envolvimento no caso ainda aguardam julgamento. Rogério Silva Carvalho segue preso preventivamente, enquanto Fábio Silva Barros é considerado foragido.