Justiça condena dupla a mais de 90 anos por morte de operadora de caixa na Serra

Dois homens acusados de participar do ataque a tiros que matou a operadora de caixa Nauzeti Honorino Manuel, de 46 anos, em um supermercado de Nova Carapina II, na Serra, em 15 de janeiro de 2022 foram condenados pelo Tribunal do Júri a penas que somam mais de 90 anos de prisão em regime fechado.
A sessão foi realizada na última segunda-feira (18). Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Diógenes Souza da Silva foi condenado a 46 anos e 8 meses de prisão. Já Mateus Vitor Rodrigues recebeu pena de 47 anos, 11 meses e 15 dias.
Os dois foram condenados por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio contra o segurança do estabelecimento e disparo de arma de fogo em via pública. O MPES apontou que o crime foi cometido por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima e mediante meio que gerou perigo comum.
Outros dois acusados de envolvimento no caso ainda aguardam julgamento. Rogério Silva Carvalho segue preso preventivamente, enquanto Fábio Silva Barros é considerado foragido.
Entenda o caso
De acordo com a denúncia do Ministério Público, os acusados foram até o supermercado para matar o segurança do local em represália pela morte do cunhado de um dos réus, ocorrida semanas antes.
Os criminosos chegaram ao estabelecimento em um carro e efetuaram disparos ao avistarem o vigilante. Mesmo após o segurança correr para dentro do supermercado tentando escapar, os suspeitos entraram no local e continuaram atirando.
Nauzeti, que trabalhava como operadora de caixa, estava nos fundos do supermercado quando foi atingida por dois tiros. Ela chegou a ser socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, mas morreu após dar entrada na unidade. Ela deixou dois filhos.
Na época do crime, testemunhas relataram que os atiradores chegaram a sair do supermercado e retornar logo em seguida para tentar executar o segurança novamente. Durante os disparos, tiros também atingiram uma igreja próxima ao estabelecimento.
Na ocasião, o segurança baleado foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.