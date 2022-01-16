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Nova Carapina II

Homens atiram em segurança e matam mulher no caixa de supermercado na Serra

Os três criminosos trocaram tiros com o segurança do supermercado e atingiram também Nauzeti Honorin Manuel, de 46 anos, que morreu no local
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 jan 2022 às 21:54

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 21:54

Rua onde ocorreu assalto a um supermercado em Nova Carapina 2
Rua onde ocorreu assalto a um supermercado em Nova Carapina 2 Crédito: Telespectador / TV Gazeta
Um tiroteio em um supermercado terminou com uma pessoa morta e outra baleada na tarde deste sábado (15) em Nova Carapina II, na Serra. A troca de tiros começou depois de três criminosos anunciarem um assalto no estabelecimento. A caixa Nauzeti Honorin Manuel, de 46 anos, morreu no local.
Os assaltantes entraram no supermercado, anunciaram o assalto e começaram a limpar os caixas. O segurança do local sacou a arma e atirou contra eles. Na troca de tiros, ele e Nauzeti foram atingidos, além de um dos criminosos. O grupo conseguiu fugir.
Nauzeti Honorin Manuel, de 46 anos, foi baleada durante uma tentativa de assalto a um supermercado na Serra
Nauzeti Honorin Manuel, de 46 anos, foi baleada durante uma tentativa de assalto a um supermercado na Serra Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Nauzeti foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O segurança baleado foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não foi informado o atual estado de saúde dele.
Polícia Militar informou que foi acionada para ir até a unidade de saúde, onde uma mulher baleada tinha dado entrada, mas quando chegaram ao local, receberam a informação de que a mulher havia morrido. A Polícia Civil foi acionada.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para passar por exames e, posteriormente, ser liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Com informações da TV Gazeta. 

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