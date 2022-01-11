Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Normília da Cunha

Ataque a tiros termina com homem morto dentro de carro em Vila Velha

Crime aconteceu manhã desta terça-feira (11), no bairro Normília Cunha. O carro onde a  vítima estava ficou cheio de marcas de tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2022 às 12:18

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 12:18

Criminosos dispararam contra carro em Vila Velha
Criminosos dispararam contra carro em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um ataque a tiros deixou um homem morto, na manhã desta terça-feira (11), no bairro Normília Cunha, em Vila Velha. A vítima, Bruno Soares Santos, de 23 anos, estava em um carro que ficou cheio de marcas de tiros.
O crime aconteceu por volta das 8h, perto da casa dos pais de Bruno. Testemunhas contaram que criminosos passaram de carro e começaram a atirar contra o veículo onde a vítima estava.
A Polícia Civil vai investigar o caso e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Veja Também

Homem é assassinado a tiros ao chegar em casa em Viana

Homem é assassinado com vários tiros em bar de Baixo Guandu

Cantor procurado por homicídio em São Paulo é preso no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados