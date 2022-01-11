Ataque a tiros termina com homem morto dentro de carro em Vila Velha

Um ataque a tiros deixou um homem morto, na manhã desta terça-feira (11), no bairro Normília Cunha, em Vila Velha. A vítima, Bruno Soares Santos, de 23 anos, estava em um carro que ficou cheio de marcas de tiros.
O crime aconteceu por volta das 8h, perto da casa dos pais de Bruno. Testemunhas contaram que criminosos passaram de carro e começaram a atirar contra o veículo onde a vítima estava.
A Polícia Civil vai investigar o caso e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta