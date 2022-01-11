Homem é assassinado com vários tiros em bar de Baixo Guandu
Um homem de 34 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira (10) no bairro Santa Mônica, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima, identificada como Fernando Rosendo Xavier, estava em um bar quando dois indivíduos apareceram em uma moto e realizaram diversos disparos.
Segundo testemunhas, a vítima ainda tentou fugir, mas foi alcançada e depois sofreu mais tiros. A perícia da Polícia Civil contabilizou 11 perfurações no corpo de Xavier. Os indivíduos chegaram em uma moto Honda Bros, de cor escura, e estavam vestidos com capa de chuva preta.
Familiares disseram para os policiais que a vítima era usuária de drogas e tinha dívidas com traficantes de Aimorés, em Minas Gerais. Uma denúncia recebida pela PM aponta que os criminosos seriam da cidade mineira.
A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, os suspeitos não foram localizados. Este é o segundo homicídio registrado em Baixo Guandu neste ano. O primeiro ocorreu no dia 4, às margens de uma estrada.