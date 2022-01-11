Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Homem é assassinado com vários tiros em bar de Baixo Guandu

Familiares disseram para a polícia que a vítima era usuária de drogas e tinha dívida com traficantes de Aimorés, em Minas Gerais
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 jan 2022 às 07:47

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 07:47

Fernando Rosendo Xavier, de 34 anos, tinha 11 perfurações pelo corpo
Fernando Rosendo Xavier, de 34 anos, tinha 11 perfurações pelo corpo Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Homem é assassinado com vários tiros em bar de Baixo Guandu
Um homem de 34 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira (10) no bairro Santa Mônica, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima, identificada como Fernando Rosendo Xavier, estava em um bar quando dois indivíduos apareceram em uma moto e realizaram diversos disparos.
Segundo testemunhas, a vítima ainda tentou fugir, mas foi alcançada e depois sofreu mais tiros. A perícia da Polícia Civil contabilizou 11 perfurações no corpo de Xavier. Os indivíduos chegaram em uma moto Honda Bros, de cor escura, e estavam vestidos com capa de chuva preta.
Familiares disseram para os policiais que a vítima era usuária de drogas e tinha dívidas com traficantes de Aimorés, em Minas Gerais. Uma denúncia recebida pela PM aponta que os criminosos seriam da cidade mineira.
A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, os suspeitos não foram localizados. Este é o segundo homicídio registrado em Baixo Guandu neste ano. O primeiro ocorreu no dia 4, às margens de uma estrada.

Veja Também

Homem é encontrado morto às margens de estrada em Baixo Guandu

Vídeo: Dois homens são detidos após perseguição na BR 259 em Baixo Guandu

Vídeo: mulher exibe arma e irmão acaba preso em Baixo Guandu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Baixo Guandu Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados