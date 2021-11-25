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Vídeo: mulher exibe arma e irmão acaba preso em Baixo Guandu

De acordo com denúncias feitas à polícia, o revólver era utilizado para fazer ameaças e toques de recolher na região do bairro Rosário II
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 nov 2021 às 13:14

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 13:14

Após o vídeo de uma mulher fazendo ameaças com uma arma circular nas redes sociais, o irmão dela foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (24), em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, com um revólver carregado. Segundo informações da Polícia Militar, a arma é a mesma que aparece no vídeo. A ação foi realizada depois de a polícia ter conhecimento das imagens. O homem foi autuado por posse irregular de arma de fogo e foi liberado após pagar fiança de R$ 1,2 mil.
O homem foi preso em uma operação da Companhia de Força Tática de Colatina montada para cumprir mandado de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara de Direito de Baixo Guandu.
Em depoimento à Polícia Civil, o ele disse que na manhã de quarta-feira foi alvo de um ataque de um indivíduo que apareceu em uma moto e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Relatou ainda que a arma que tinha em mãos havia sido comprada para se defender e que não reagiu à abordagem policial no cumprimento do mandado. 
Arma apreendida é a mesma do vídeo
Arma apreendida é a mesma do vídeo Crédito: Reprodução
No entanto, de acordo com o boletim de ocorrência, há denúncias de que o armamento era utilizado para fazer ameaças e toques de recolher na região do bairro Rosário II. O revólver foi apreendido.
Segundo o registro da PM, o indivíduo, ao perceber a presença policial, tentou fugir. Ele pisou em falso e caiu no chão. Os militares se aproximaram e verificaram que havia um revólver, o mesmo do vídeo, na cintura. Ainda de acordo com a polícia, o homem tem passagem pelo sistema prisional por tráfico de drogas. 
Uma outra residência foi alvo de mandado de busca e apreensão, no mesmo bairro, onde também haveria uma arma de fogo, mas os policiais não encontraram nenhum ilícito no local e o dono da casa foi liberado.
De acordo com a Polícia Militar, a mulher do vídeo não foi detida porque ela não estava sob posse da arma.

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