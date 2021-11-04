Operação da PF contra pornografia infantil prende jovem em Baixo Guandu

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (4), em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, pela Polícia Federal. Durante a segunda fase da Operação Meia Noite — que combate a transmissão e distribuição de pornografia infantil — os agentes também cumpriram dois mandados de busca e apreensão no município. A PF não informou qual foi a autuação do suspeito.
Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram após uma denúncia anônima informando que participantes de um grupo de WhatsApp compartilhavam livremente material contendo cenas de abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes.
Além de prender o jovem, a PF apreendeu, durante a operação, um computador, um celular e dois pendrives. Todo o material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que dará continuidade à investigação.
Na primeira fase da Operação Meia Noite, realizada em outubro de 2020, policiais federais prenderam, em flagrante, no município de Resende, no Sul do Rio de Janeiro, um homem com arquivos que continham cenas de exploração sexual infantil. Também foram apreendidos celulares e computadores que, após perícia, contribuíram para as investigações.