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"Meia Noite"

Operação da PF contra pornografia infantil prende jovem em Baixo Guandu

Além de prender o jovem de 20 anos em flagrante nesta quinta-feira (4), a Polícia Federal apreendeu, durante a operação, um computador, um celular e dois pendrives
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

04 nov 2021 às 18:28

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 18:28

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (4), em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, pela Polícia Federal. Durante a segunda fase da Operação Meia Noite — que combate a transmissão e distribuição de pornografia infantil — os agentes também cumpriram dois mandados de busca e apreensão no município. A PF não informou qual foi a autuação do suspeito.
Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram após uma denúncia anônima informando que participantes de um grupo de WhatsApp compartilhavam livremente material contendo cenas de abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes.
PF combate a transmissão e distribuição de pornografia infantil por meio de aplicativos de mensagem Crédito: Policia Federal | Divulgação
Além de prender o jovem, a PF apreendeu, durante a operação, um computador, um celular e dois pendrives. Todo o material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que dará continuidade à investigação.
Na primeira fase da Operação Meia Noite, realizada em outubro de 2020, policiais federais prenderam, em flagrante, no município de Resende, no Sul do Rio de Janeiro, um homem com arquivos que continham cenas de exploração sexual infantil. Também foram apreendidos celulares e computadores que, após perícia, contribuíram para as investigações.

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