Operação da PF contra pornografia infantil prende jovem em Baixo Guandu

Operação Meia Noite — que combate a transmissão e distribuição de pornografia infantil — os agentes também cumpriram dois mandados de busca e apreensão no município. A PF não informou qual foi a autuação do suspeito. Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (4), em Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo , pela Polícia Federal . Durante a segunda fase da— que combate a transmissão e distribuição de pornografia infantil — os agentes também cumpriram dois mandados de busca e apreensão no município. A PF não informou qual foi a autuação do suspeito.

Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram após uma denúncia anônima informando que participantes de um grupo de WhatsApp compartilhavam livremente material contendo cenas de abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes.

PF combate a transmissão e distribuição de pornografia infantil por meio de aplicativos de mensagem Crédito: Policia Federal | Divulgação

Além de prender o jovem, a PF apreendeu, durante a operação, um computador, um celular e dois pendrives. Todo o material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que dará continuidade à investigação.