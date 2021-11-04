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Norte do ES

Dupla assalta agência dos Correios de Sooretama e leva celulares

Polícia Federal foi acionada para investigar o caso. Unidade ficará temporariamente fechada nesta quinta-feira
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 nov 2021 às 10:24

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 10:24

Agência alvo de criminosos em Sooretama
Agência alvo de criminosos em Sooretama Crédito: Edilson Lopes
Uma agência dos Correios em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, foi alvo da ação de dois criminosos na tarde de quarta-feira (3). Eles levaram diversos celulares, inclusive o aparelho do gerente da unidade. A agência ficará temporariamente fechada nesta quinta-feira, com previsão de reabertura na sexta.
Segundo a Polícia Militar, que foi acionada para atuar na ocorrência, dois homens entraram no estabelecimento à procura de dinheiro e anunciaram o assalto. Um deles mostrou o cabo de uma arma de fogo, como maneira de intimidar quem estava presente. Eles disseram ter sido informados que um carro forte havia abastecido a agência.
No entanto, o local não realiza serviços bancários. Os indivíduos decidiram recolher celulares de clientes e do próprio gerente e, depois, deixaram o local em uma moto. Não se sabe uma quantidade precisa de aparelhos levados.
Moradores da região informaram que a dupla iria buscar um capacete e um molho de chaves que estavam em uma rua, após o assalto, porém, ao avistarem pessoas próximas, desistiram e seguiram sentido a BR-101. Militares recolheram os materiais e levaram para a Delegacia de Polícia Civil de Sooretama.
Em nota, a assessoria dos Correios, confirmou a ocorrência e disse que a unidade ficará fechada nesta quinta-feira. Clientes que precisarem dos serviços da empresa poderão utilizar as agências da região. As entregas postais continuam normalmente. A reabertura do estabelecimento está prevista para a sexta-feira (5).
A Polícia Federal (PF) foi acionada e já investiga o caso, segundo os Correios. A reportagem acionou a PF e assim que obtiver retorno terá atualização.

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