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Autuado em flagrante

Homem é preso após manter mulher refém dentro de motel em Linhares

Segundo relatos da vítima e da Polícia Militar, suspeito apresentava comportamento de surto. Ele estava com uma arma e ameaçou a mulher

Publicado em 

03 nov 2021 às 12:51

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 12:51

Material encontrado com o homem que fez a mulher refém em motel de Linhares
Material encontrado com o homem que fez a mulher refém em motel de Linhares Crédito: Polícia Militar / Montagem A Gazeta
Por Vinícius Lodi
Um homem foi preso pela Polícia Militar, na noite de terça-feira (2), após fazer uma mulher refém no quarto de um motel no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Com um revólver, o suspeito ameaçou a vítima, apontando a arma para a cabeça dela. 
Militares foram até o local depois de serem informados de que havia um homem armado tendo alucinações dentro de um quarto de motel. Ao chegarem ao local, solicitaram que o indivíduo abrisse a porta e saísse com as mãos na cabeça, porém não tiveram a ordem obedecida. De acordo com a PM, o homem demonstrava descontrole mental e dizia que “inimigos estariam no quarto que queriam ceifar a vida dele”.
Os policiais avançaram e abriram a porta do quarto, parcialmente. Foi dada a ordem para que ele largasse a arma. Dessa vez, o homem respeitou, sendo imobilizado e algemado.
Segundo o recepcionista do estabelecimento, o homem e a mulher chegaram ao hotel por volta das 15h. A vítima confirmou que estavam há algumas horas no local fazendo uso de drogas e praticando sexo.
Ela relata que, em certo momento, percebeu que o indivíduo havia tido um surto e começou a dizer que pessoas estariam tentando entrar no quarto para matá-lo. Conta ainda que, por causa da situação, ligou para o 190 para pedir ajuda policial. Então, o suspeito apontou uma arma para ela, a agarrou e a fez refém.
No quarto foram apreendidos R$ 215, um celular e um revólver calibre 38 com seis munições. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi conduzido para a 16ª Delegacia Regional, autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma, ameaça e foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares. Ele possui um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, que foi cumprido.

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