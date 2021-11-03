Homem é preso após manter mulher refém dentro de motel em Linhares

Material encontrado com o homem que fez a mulher refém em motel de Linhares Crédito: Polícia Militar / Montagem A Gazeta

Por Vinícius Lodi

Militares foram até o local depois de serem informados de que havia um homem armado tendo alucinações dentro de um quarto de motel. Ao chegarem ao local, solicitaram que o indivíduo abrisse a porta e saísse com as mãos na cabeça, porém não tiveram a ordem obedecida. De acordo com a PM, o homem demonstrava descontrole mental e dizia que “inimigos estariam no quarto que queriam ceifar a vida dele”.

Os policiais avançaram e abriram a porta do quarto, parcialmente. Foi dada a ordem para que ele largasse a arma. Dessa vez, o homem respeitou, sendo imobilizado e algemado.

Segundo o recepcionista do estabelecimento, o homem e a mulher chegaram ao hotel por volta das 15h. A vítima confirmou que estavam há algumas horas no local fazendo uso de drogas e praticando sexo.

Ela relata que, em certo momento, percebeu que o indivíduo havia tido um surto e começou a dizer que pessoas estariam tentando entrar no quarto para matá-lo. Conta ainda que, por causa da situação, ligou para o 190 para pedir ajuda policial. Então, o suspeito apontou uma arma para ela, a agarrou e a fez refém.