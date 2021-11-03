Vítima de assalto encontra carro depenado em plantação de eucalipto de Linhares

Por Vinícius Lodi

O veículo foi localizado pela Polícia Militar, após denúncias de moradores. Ele teve peças retiradas e levadas: quatro rodas (pneus), a bateria e o painel. A vítima estima prejuízo de cerca de R$ 5 mil.

16ª Delegacia de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

RELEMBRE O CASO

Uma mulher de 33 anos foi feita refém na própria casa, no bairro Jardim Laguna, junto com o filho e uma amiga, no dia 19 de outubro. A vítima saia de casa quando foi abordada por dois indivíduos, que já estavam dentro do quintal. Um deles portava uma arma e o outro um pedaço de madeira.

Os criminosos utilizaram lacres para imobilizar as vítimas . Em certo momento, um deles estava com uma arma apontada e o outro pegou uma faca para fazer pressão psicológica.

“Eles diziam que dariam um tiro na cabeça dela [amiga] se ela não ficasse quieta, me colocaram ajoelhada na cozinha, abriram a geladeira para verem o que tinha para comer. Depois prenderam a gente em um quarto. Pedi para ser um quarto diferente do que o meu filho estava dormindo, ele atendeu e disse para a gente não sair de jeito nenhum. Depois que eles saíram, chamei um vizinho para me ajudar”, explicou a vítima que não quis ser identificada.

BENS ROUBADOS

Foram roubados o veículo, já recuperado, além de uma TV 52 polegadas, dois celulares, um notebook, um Xbox, documentos pessoais e cinco perfumes importados. Entre outros itens, a vítima obteve de volta um chapéu e duas peças de roupas. Ela disse não ter esperanças de recuperar os bens ainda não encontrados.