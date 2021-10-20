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Violência

Bandidos invadem casa, fazem mulher refém e levam até perfumes importados em Linhares

No momento do roubo, a mulher estava acompanhada de uma amiga e do filho. Ela informou ainda que os criminosos usaram lacres para imobilizar as vítimas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 out 2021 às 10:25

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 10:25

16ª Delegacia Regional de Linhares
16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Uma mulher de 33 anos foi feita refém dentro da própria casa, junto com o filho e uma amiga, no inicio da manhã desta terça-feira (19) no bairro Jardim Laguna, em LinharesNorte do Espírito Santo. Os criminosos envolvidos no roubo levaram um carro e diversos objetos pessoais, incluindo perfumes importados.
A vítima relatou à Polícia Militar que, por volta das 6h30, quando ia sair no portão de casa, foi abordada por dois indivíduos que já estavam dentro do quintal. Segundo a mulher, um deles estava com um revólver em punho, e o outro com um pedaço de madeira. 
No momento do roubo, a mulher estava acompanhada de uma amiga e do filho. Ela informou, ainda, que os criminosos usaram lacres para imobilizar ela e a amiga, e que o filho estava dormindo em um quarto. 

PEGARAM FACA NA COZINHA

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Norte, na manhã desta quarta-feira (20), a vítima, que preferiu não se identificar, explicou que um dos homens ficou com a arma apontada para as vítimas o tempo todo e, em determinado momento, o outro pegou uma faca na cozinha para ameaçar e fazer pressão psicológica.
"Eles diziam que dariam um tiro na cabeça dela [amiga] se ela não ficasse quieta, me colocou ajoelhada na cozinha, abriu a geladeira para ver o que tinha para comer. Depois ele prendeu a gente dentro do quarto, pedi para que fosse em um quarto diferente do que o meu filho estava dormindo, ele atendeu e disse para a gente não sair de jeito nenhum. Depois que eles saíram, saí e chamei um vizinho para me ajudar", explicou. 

BENS ROUBADOS

Foram roubados um carro modelo Onix/Chevrolet branco, dois celulares, uma TV 52 polegadas, um notebook, um Xbox, documentos pessoas e cinco  perfumes importados.
A Polícia Militar informou que buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Por nota, a Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Linhares. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas por enquanto", diz o texto.

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