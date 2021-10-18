Homem se entrega e confessa que matou namorada a facadas em Linhares

Érica de Souza Prates, de 33 anos, foi esfaqueada e morta pelo companheiro Alcimar Domingos. Crédito: Montagem | A Gazeta

Érica estava fazendo aniversário no dia do crime e, para comemorar, o casal saiu para beber. Os dois voltaram para casa e teriam discutido antes do crime. A vítima levou facadas nas regiões da cabeça, braços e abdômen.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Rio Doce. Érica morreu após ficar internada por dois dias em estado grave.

TV Gazeta Norte, o delegado Fabrício Lucindo disse que o suspeito se apresentou à Delegacia Regional de Linhares nesta segunda-feira (18). Alcimar estava foragido desde a última quinta-feira (13) , quando a Polícia Civil pediu sua prisão preventiva. Em entrevista para o repórter Caio Dias, da, o delegado Fabrício Lucindo disse que o suspeito se apresentou à Delegacia Regional de Linhares nesta segunda-feira (18).

“Ele se apresentou voluntariamente nesta segunda (18) e confessou o crime. Disse que matou a companheira por causa de uma confusão. Ele queria beber mais bebidas alcoólicas e a mulher se negou a dar dinheiro, então ele acabou assassinando ela com vários golpes de faca”, relatou o delegado.

Segundo a Polícia Civil , Alcimar e Érica estavam vivendo juntos há cerca de um ano vivendo. A mulher deixa dois filhos de outros relacionamentos: uma menina de 13 anos e um menino de 6 anos. O pai dela, Valdeides Prates, pede por Justiça.

"Num momento de comemoração, o que minha filha recebeu foi 15 facadas. O que ele fez com a minha filha pode fazer também com a filha de outra pessoa. Ele não pode estar solto. É uma coisa que eu não desejo para nenhum pai. Queremos justiça!"