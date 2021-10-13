Antes de morrer, mulher contou que foi esfaqueada pelo companheiro no ES

Já no hospital, os policiais conseguiram contato com a vítima, que relatou para a guarnição que o autor das facadas era o seu companheiro.

Em conversa com o repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, o pai de Érica relatou que a filha estava há três meses com o companheiro e que, no domingo (10), dia do aniversário dela, o casal saiu junto e teve um desentendimento no período da noite, quando o homem teria esfaqueado a mulher.