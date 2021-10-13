Antes de morrer, mulher contou que foi esfaqueada pelo companheiro no ES

Uma mulher de 33 anos foi atingida por golpes de faca no último domingo (10) e morreu nesta terça-feira (12), em Linhares, Norte do Espírito Santo. Após o crime, a vítima, identificada como Érica de Souza Prates, relatou à Polícia Militar que o autor das facadas é o companheiro dela.
A guarnição chegou à casa de Érica, no bairro Interlagos, depois de receber uma solicitação para um caso de tentativa de homicídio. A residência estava fechada e os policiais foram informados por populares que a vítima já tinha sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Rio Doce.
Já no hospital, os policiais conseguiram contato com a vítima, que relatou para a guarnição que o autor das facadas era o seu companheiro.
Os médicos constataram seis facadas nas regiões da cabeça, braços e abdômen. Segundo a Polícia Civil, Érica não resistiu e morreu nesta terça-feira (12). Os familiares foram à 16ª Delegacia Regional de Linhares (SML). O delegado Fabrício Lucindo afirmou que a corporação investiga o caso e que, até o momento, ninguém foi preso.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte", diz o texto.
ESFAQUEADA NO DIA DO ANIVERSÁRIO
Em conversa com o repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, o pai de Érica relatou que a filha estava há três meses com o companheiro e que, no domingo (10), dia do aniversário dela, o casal saiu junto e teve um desentendimento no período da noite, quando o homem teria esfaqueado a mulher.