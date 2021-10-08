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Adolescente espancado agride socorrista do Samu em Linhares

O garoto foi espancado por três homens dentro de casa. Durante o atendimento, ele agrediu um socorrista do Samu e precisou ser contido pela PM
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 out 2021 às 12:38

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 12:38

Linhares foi um dos munípios
Adolescente espancado agride socorrista do Samu em Linhares Crédito: Secom/Felipe Tozatto
Um adolescente de 16 anos foi espancado por três homens dentro de casa e, durante o atendimento que o socorria, agrediu um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (8), em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
A mãe do adolescente relatou à Polícia Militar que três homens invadiram a casa da mãe dela e, com um pedaço de madeira, golpearam por diversas vezes o seu filho, que se encontrava deitado em um quarto da casa. 
Segundo a Polícia Militar, o Samu foi acionado para socorrer o garoto e, durante o atendimento, o adolescente levantou e começou a agredir um dos socorristas com chutes. A guarnição então foi chamada, o algemou e ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Devido ao agravamento do quadro clínico, foi necessário transferi-lo para o Hospital Rio Doce. 
A PM afirmou ainda que o adolescente tem um mandado de busca e apreensão expedido no dia 29 de setembro.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Linhares, no entanto, o adolescente de 16 anos não foi conduzido ao local porque precisou de atendimento médico. Segundo a corporação, havia um mandado de apreensão em aberto em nome do jovem, por ato infracional análogo ao crime de homicídio. O menor será encaminhado a uma unidade socioeducativa assim que receber alta hospitalar.
O caso segue sob investigação com o objetivo de identificar os agressores do adolescente. Ainda conforme a Polícia Civil, os socorristas do Samu não representaram criminalmente pela lesão corporal.
A reportagem também procurou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para saber informações sobre o socorrista agredido. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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