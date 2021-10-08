Adolescente espancado agride socorrista do Samu em Linhares Crédito: Secom/Felipe Tozatto

A mãe do adolescente relatou à Polícia Militar que três homens invadiram a casa da mãe dela e, com um pedaço de madeira, golpearam por diversas vezes o seu filho, que se encontrava deitado em um quarto da casa.

Segundo a Polícia Militar, o Samu foi acionado para socorrer o garoto e, durante o atendimento, o adolescente levantou e começou a agredir um dos socorristas com chutes. A guarnição então foi chamada, o algemou e ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Devido ao agravamento do quadro clínico, foi necessário transferi-lo para o Hospital Rio Doce.

A PM afirmou ainda que o adolescente tem um mandado de busca e apreensão expedido no dia 29 de setembro.

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Linhares, no entanto, o adolescente de 16 anos não foi conduzido ao local porque precisou de atendimento médico. Segundo a corporação, havia um mandado de apreensão em aberto em nome do jovem, por ato infracional análogo ao crime de homicídio. O menor será encaminhado a uma unidade socioeducativa assim que receber alta hospitalar.

O caso segue sob investigação com o objetivo de identificar os agressores do adolescente. Ainda conforme a Polícia Civil, os socorristas do Samu não representaram criminalmente pela lesão corporal.