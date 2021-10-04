Trabalhador rural é morto a tiros e facadas por encapuzados em Linhares

Um trabalhador rural foi assassinado a tiros e facadas dentro de casa no início da madrugada desta segunda-feira (4), no bairro Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o homem, que não teve o nome informado, foi morto por dois homens encapuzados.
A Polícia Militar informou que os suspeitos chegaram à residência chamando pela vítima, que abriu a porta. Eles levaram o trabalhador rural para um quarto da casa, onde o homem foi morto a tiros e golpes de faca. Os militares que atenderam a ocorrência não localizaram nenhum suspeito no momento do fato.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. De acordo com a Polícia Civil, até o momento nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.