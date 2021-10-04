Morador luta com ladrões após ter casa invadida em Interlagos, Vila Velha

Dois criminosos invadiram a casa de um homem de 50 anos e entraram em luta corporal contra ele no bairro Interlagos, em Vila Velha, neste domingo (3). Os suspeitos tentaram fugir em direção ao bairro 23 de Maio, mas foram encontrados e detidos. A vítima teve um ferimento na perna.
De acordo com informações registradas pela Polícia Militar, uma equipe recebeu a informação de que um homem estaria sendo agredido às margens da Rodovia do Sol. A viatura foi até o local e encontrou o dono da casa, que contou aos policiais que dois ladrões teriam invadido sua residência, lutado com ele e fugido em direção a 23 de Maio.
Os militares foram até o bairro e encontraram um suspeito, de 36 anos, cujas características batiam com a descrição do morador. Segundo o registro da PM, o suspeito foi encontrado junto com uma bicicleta, uma extensão e várias ferramentas que teriam sido levadas da casa invadida.
O suspeito e o comparsa foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha, junto com o material recuperado.