Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Asfixia

Mercado ilegal: suspeito de vender armas no Norte do ES é preso

A prisão foi realizada na sexta-feira (1°) e faz parte da Operação Asfixia, que visa coibir o comércio ilegal de arma de fogo no Norte do Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 out 2021 às 07:14

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 07:14

Mercado ilegal: suspeito de vender armas no Norte do ES é preso Crédito: Polícia Civil
Um homem de 52 anos, suspeito de comercializar armas na Região Norte do Espírito Santo, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na sexta-feira (1º), em Rio Bananal. A polícia apreendeu com ele munições de diversos calibres, várias armas, entre revólver, carabinas e rifle, além de material para recarga de munições. 
A prisão faz parte da terceira fase da Operação Asfixia, que visa coibir o comércio ilegal de arma de fogo no Norte do Estado. A ação foi deflagrada por meio da Delegacia de Jaguaré e da Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme).
As duas primeiras fases da ação, deflagradas em maio e agosto deste ano, resultaram na prisão de dez pessoas e na apreensão de 15 armas de fogo e mais de 500 munições. Com o suspeito preso na sexta-feira (1º) foram encontradas nove armas, fazendo o número total de todas as etapas da operação subir para 24. 
Na propriedade rural onde o homem foi localizado, a polícia achou as armas escondidas no teto da residência. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

RELAÇÃO DAS ARMAS COM CRIMES

As investigações apontam que o homem de 52 anos era o fornecedor de armas para os municípios da Região Norte e contava com intermediadores que atuavam em outras cidades. Segundo a Polícia Civil, o armamento apreendido é usado na prática de outros crimes, como homicídios e roubos.
"O caminho natural dessas armas é para a prática de outros crimes, seja de homicídio, roubos, diversos outros crimes que estão na intenção dessas pessoas que adquirem essas armas. É muito importante quando nós tiramos essas armas de circulação, conseguimos prender aquelas pessoas que fornecem. Esse preso da última sexta-feira (1º) era um dos grandes fornecedores de armas para a Região Norte: LinharesJaguaréSão Mateus... Foi uma importante prisão", ressaltou superintendente de Polícia Regional Norte, delegado João Francisco.

COMEÇO DAS INVESTIGAÇÕES 

De acordo com a titular da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché, as investigações começaram no início de 2021, a partir da percepção da polícia sobre o aumento de crimes na cidade e do poderio de fogo dos envolvidos:
"Essa investigação começou no início do ano e visava coibir o comércio de armas em Jaguaré, porque a gente passou a observar os crimes de homicídio, os autores tinham grande poder de fogo. A partir daí, a gente passou a investigar quem estava fornecendo essas armas, foram presas quatro pessoas em agosto, seis em maio e, dessa vez, em Rio Bananal, esse homem que estava fornecendo armas para Jaguaré a autores de homicídio”, explicou.
Armas e munições apreendidas pela Polícia Civil Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Atualização

04/10/2021 - 1:14
Em coletiva de imprensa, a polícia divulgou novas informações sobre a prisão do suspeito nesta segunda-feira (4). O texto foi atualizado. 

Veja Também

Suspeito de dupla tentativa de homicídio é preso em São Domingos do Norte

Suspeitos de gerar prejuízo de R$ 1 milhão em golpe no Norte do ES são presos

Dois suspeitos de crimes sexuais são presos no Norte do Estado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados